22 Eylül 2019, Pazar

GALATASARAY

Levent Şahin: "Derbide böyle bir takım izlemeyeceksiniz"

F.Bahçe maçında böyle olmaz
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 22.09.2019 Giriş Tarihi: 22.09.2019

, 'in 5. haftasında 1-1 biten maçı sonrası, "Derbide böyle bir takım izlemeyeceksiniz" dedi.

, "Oyunun geneline baktığımızda gelgit olan bir maçtı. Pozisyonları daha net bulan bizdik ama maalesef bunları değerlendiremezseniz sonuç enteresan oluyor. Derbide böyle bir takım izlemeyeceksiniz. Daha konsantre olacağız. Rotasyona gittik önümüzdeki maçları düşünerek. Bizim son vuruşlarımızın daha kaliteli olmalıydı. Duran toptan gelen gol sonucu buraya getirdi. Galatasaray takımı olarak hiçbir takımı önemsemiyoruz. Falcao olsaydı o da kaçırabilirdi. Sonuçta yakaladığımız pozisyonları atsaydık bugün bunları konuşmayacaktık" diye konuştu.

Maçta 3 dakika uzatma verilmesine de tepki gösteren Şahin, "Önde olsaydık bu kadar az uzatılmazdı" dedi.
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