22 Eylül 2019, Pazar
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Malatya'da tartışılan pozisyon! Taç ve tekrar
Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılı takımda Fenerbahçe maçı öncesi birçok isim ilk 11'de yer almadı. Derbi öncesi Galatasaray için çok önemli olan maçta gündem yaratan Fenerbahçe olayı yaşandı.
Giriş Tarihi: 22.09.2019 20:54 Güncelleme Tarihi: 22.09.2019 21:24
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