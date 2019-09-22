Malatya'da tartışılan pozisyon! Taç ve tekrar

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılı takımda Fenerbahçe maçı öncesi birçok isim ilk 11'de yer almadı. Derbi öncesi Galatasaray için çok önemli olan maçta gündem yaratan Fenerbahçe olayı yaşandı.

Giriş Tarihi: 22.09.2019 20:54 Güncelleme Tarihi: 22.09.2019 21:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





