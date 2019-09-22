22 Eylül 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Malatya'da tartışılan pozisyon! Taç ve tekrar

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılı takımda Fenerbahçe maçı öncesi birçok isim ilk 11'de yer almadı. Derbi öncesi Galatasaray için çok önemli olan maçta gündem yaratan Fenerbahçe olayı yaşandı.

Giriş Tarihi: 22.09.2019 20:54 Güncelleme Tarihi: 22.09.2019 21:24
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Malatya'da tartışılan pozisyon! Taç ve tekrar

Yeni Malatyaspor ve Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği maçta çok konuşulan bir Fenerbahçe detayı vardı.

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Malatya'da tartışılan pozisyon! Taç ve tekrar

Süper Lig'in 5. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olan Galatasaray, son maçına göre kadrosunda 4 değişiklikle sahada yer aldı.
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Malatya'da tartışılan pozisyon! Taç ve tekrar
Galatasaray, BtcTurk Yeni Malatyaspor müsabakasına Muslera, Şener Özbayraklı, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Ömer Bayram, Seri, Babel, Adem Büyük, Andone ilk 11'i ile başladı.
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Malatya'da tartışılan pozisyon! Taç ve tekrar

Sarı-kırmızılı takımın ilk 11'inde, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda deplasmanda oynadığı Club Brugge maçına göre 4 değişiklik yapıldı.
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Malatya'da tartışılan pozisyon! Taç ve tekrar

Club Brugge maçında 11'de forma giyen Mariano, Lemina, Feghouli ve Falcao'nun yerine Malatya deplasmanında Şener Özbayraklı, Ömer Bayram, Adem Büyük ve Andone görev yaptı.
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