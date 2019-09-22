22 Eylül 2019, Pazar

GALATASARAY

Ömer Bayram’dan 2 haftada 2 asist

Ömer Bayram’dan 2 haftada 2 asist
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 22.09.2019

’ın başarılı futbolcusu , ligde son oynanan ve maçlarında 1’er asist yaparak galibiyetlere katkı verdi.

'da bu sezon gösterdiği performansla takdir toplayan , maçında da kendini gösterdi. Geçtiğimiz hafta maçında 'nun golünde asist yapan Ömer, deplasmanını da boş geçmedi. Jean Michael Seri'nin golünde ortayı açan isim olan 28 yaşındaki futbolcu, ligde bu seneki ikinci asistini gerçekleştirdi.

Milli futbolcu, bu sezon hepsi 'de olmak üzere 3 resmi müsabakada forma giydi. Ömer Bayram 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.
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