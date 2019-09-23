23 Eylül 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
PUANLAR BİR BİR UÇUYOR
Galatasaray'ın son anlarda yaşadığı sıkıntı Kayseri'de de aynen devam etti. Aslan 2-1 öndeyken 90+1'de Umut Bulut'tan golü yedi. Ardından Adem Büyük ile bulduğu golle bu maçı kazanmayı başarmıştı. Cimbom, Yeni Malatyaspor deplasmanında da kalesini gole kapatamadı. Dakikalar 89'u gösterirken bu kez de Guilherme duran top organizasyonunda fileleri sarstı. Jahovic'in pasında Fernando Muslera'yı avlamayı bildi. Aslan son bölümde yedi
MUSLERA DİRENEMEDİ
Galatasaray savunmasında ciddi konsantrasyon kaybı yaşanıyor. Ayakta kalan tek isim Muslera. Her ana odaklanan Uruguaylı eldiven dün de kritik pozisyonlarda ayakta kaldı. Özellikle yan topları iyi kovalayarak önünde uyuyan savunmanın hatalarını kapattı.
Galatasaray'da uzatmalar başa bela
Giriş Tarihi: 23.09.2019
G.Saray; Denizli, Konya, Kayseri maçlarından sonra Malatyaspor deplasmanında da kalesini kapatamadı.
Sarı kırmızılılar bu sezon takım savunmasını bir türlü oturtamadı. Cimbom'da sezonun açılış maçında başlayan son dakikalarda gol yeme kabusu, 5 hafta geride kalmasına rağmen aynı şekilde devam ediyor. Sezonun açılış maçında Denizlispor karşılaşmasında 90+3'te Hugo Rodallega, Galatasaray ağlarını havalandırmıştı. Cimbom evinde 1-0 önde götürdüğü Konyaspor mücadelesinde de 90+6'da Jonsson'a engel olamamıştı. 1-1'lik skorla kritik puanlar yitirmişti.
PUANLAR BİR BİR UÇUYOR
Galatasaray'ın son anlarda yaşadığı sıkıntı Kayseri'de de aynen devam etti. Aslan 2-1 öndeyken 90+1'de Umut Bulut'tan golü yedi. Ardından Adem Büyük ile bulduğu golle bu maçı kazanmayı başarmıştı. Cimbom, Yeni Malatyaspor deplasmanında da kalesini gole kapatamadı. Dakikalar 89'u gösterirken bu kez de Guilherme duran top organizasyonunda fileleri sarstı. Jahovic'in pasında Fernando Muslera'yı avlamayı bildi. Aslan son bölümde yedi
MUSLERA DİRENEMEDİ
Galatasaray savunmasında ciddi konsantrasyon kaybı yaşanıyor. Ayakta kalan tek isim Muslera. Her ana odaklanan Uruguaylı eldiven dün de kritik pozisyonlarda ayakta kaldı. Özellikle yan topları iyi kovalayarak önünde uyuyan savunmanın hatalarını kapattı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"