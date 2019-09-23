23 Eylül 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da uzatmalar başa bela

Galatasaray'da uzatmalar başa bela
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 23.09.2019

G.Saray; , , maçlarından sonra Malatyaspor deplasmanında da kalesini kapatamadı.

Sarı kırmızılılar bu sezon takım savunmasını bir türlü oturtamadı. Cimbom'da sezonun açılış maçında başlayan son dakikalarda gol yeme kabusu, 5 hafta geride kalmasına rağmen aynı şekilde devam ediyor. Sezonun açılış maçında Denizlispor karşılaşmasında 90+3'te Hugo Rodallega, ağlarını havalandırmıştı. Cimbom evinde 1-0 önde götürdüğü mücadelesinde de 90+6'da Jonsson'a engel olamamıştı. 1-1'lik skorla kritik puanlar yitirmişti.

PUANLAR BİR BİR UÇUYOR

Galatasaray'ın son anlarda yaşadığı sıkıntı 'de de aynen devam etti. Aslan 2-1 öndeyken 90+1'de 'tan golü yedi. Ardından ile bulduğu golle bu maçı kazanmayı başarmıştı. Cimbom, deplasmanında da kalesini gole kapatamadı. Dakikalar 89'u gösterirken bu kez de Guilherme duran top organizasyonunda fileleri sarstı. Jahovic'in pasında 'yı avlamayı bildi. Aslan son bölümde yedi

MUSLERA DİRENEMEDİ

Galatasaray savunmasında ciddi konsantrasyon kaybı yaşanıyor. Ayakta kalan tek isim Muslera. Her ana odaklanan Uruguaylı eldiven dün de kritik pozisyonlarda ayakta kaldı. Özellikle yan topları iyi kovalayarak önünde uyuyan savunmanın hatalarını kapattı.
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