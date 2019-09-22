22 Eylül 2019, Pazar

GALATASARAY

Jean Michael Seri ilk golünü attı

Jean Michael Seri ilk golünü attı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 22.09.2019

’ın futbolcusu , maçında attığı golle sarı-kırmızılı forma ile ilk kez bu sevinci yaşadı.

'ın yaz transfer döneminde İngiliz ekibi Fulham'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı , sarı-kırmızılı forma ile ilk kez gol sevinci yaşadı. maçının 23. dakikasında sahneye çıkan Seri, sol kanattan 'ın ortasında kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı.

28 yaşındaki futbolcu, 3 , 1 Şampiyonlar Ligi ve 1 maçı olmak üzere toplam 5 resmi müsabakada görev aldı.
Müsabakaya 11'de başlayan futbolcu 90 dakika sahada kaldı.
Yeni Malatyaspor 1-1 Galatasaray | MAÇ SONUCU

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