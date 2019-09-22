22 Eylül 2019, Pazar
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28 yaşındaki futbolcu, 3 Süper Lig, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 TFF Süper Kupa maçı olmak üzere toplam 5 resmi müsabakada görev aldı.
Müsabakaya 11'de başlayan Fildişi Sahilli futbolcu 90 dakika sahada kaldı.
Jean Michael Seri ilk golünü attı
Giriş Tarihi: 22.09.2019
Galatasaray’ın Fildişi Sahilli futbolcusu Jean Michael Seri, Yeni Malatyaspor maçında attığı golle sarı-kırmızılı forma ile ilk kez bu sevinci yaşadı.
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde İngiliz ekibi Fulham'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jean Michael Seri, sarı-kırmızılı forma ile ilk kez gol sevinci yaşadı. Yeni Malatyaspor maçının 23. dakikasında sahneye çıkan Seri, sol kanattan Ömer Bayram'ın ortasında kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı.
28 yaşındaki futbolcu, 3 Süper Lig, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 TFF Süper Kupa maçı olmak üzere toplam 5 resmi müsabakada görev aldı.
Müsabakaya 11'de başlayan Fildişi Sahilli futbolcu 90 dakika sahada kaldı.
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