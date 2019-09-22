22 Eylül 2019, Pazar

GALATASARAY

Chelsea 1-2 Liverpool | MAÇ SONUCU

Liverpool 6'da 6 yaptı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 22.09.2019

'in 6. haftasında , 'yi 2-1 mağlup etti.

Ligin 6. haftasının kapanış maçında , sezona 5'te 5 yaparak başlayan 'u ağırladı. Alexander-Arnold'ın 14 ve Firmino'nun 30. dakikadaki golleriyle maçı 2-1 kazanan Liverpool, galibiyet serisini 6 karşılaşmaya çıkardı. Chelsea'nin golünü, 71. dakikada Kante kaydetti.

'ın Avrupa Ligi K Grubu'ndaki rakiplerinden Wolverhampton, deplasmanından 1-1 beraberlikle ayrıldı. Dendoncker'ın 46. dakikada kendi kalesine attığı golle geriye düşen Wolverhampton, Jota'nın 90+5'inci dakikada kaydettiği golle bir puanı kurtardı.

, konuk ettiği 'ı Yarmolenko'nun 44 ve Cresswell'in 84. dakikadaki golleriyle 2-0 mağlup etti. United'ın forvet oyuncusu Rashford, dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle 61. dakikada sahayı terk etti.

da seyircisi önünde oynadığı maçını, 1-0 geride girdiği 41. dakikada 10 kişi kalmasına rağmen 3-2 kazandı. ekibinin golleri, 59. dakikada (penaltıdan), 81. dakikada Chambers ve 84. dakikada Aubameyang'dan geldi.

Puanını 18'e çıkaran Liverpool, 'nin 5 puan önünde liderliğini sürdürdü. 11 puana ulaşan Arsenal 4. sıraya yükselirken, 8'er puanlı takımlardan Manchester United 8, Chelsea 11. sırada yer aldı.

Henüz galibiyeti bulunmayan Wolverhampton ise 4 puanla 19. sıradaki yerini korudu.

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