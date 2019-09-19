19 Eylül 2019, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray ara vermedi

Galatasaray ara vermedi
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 19.09.2019

, 'in 5. haftasında deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

'nde, Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde core stabilizasyon hareketleri yapıldı. Daha sonraki bölümde dün akşam 'nde 'e karşı tam süre alan futbolcular yenilenme koşusu gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise interval koşular üzerinde durulan bir antrenman yaptı.

Sarı-kırmızılılar, karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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