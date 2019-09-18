Ryan Babel: "Berabere kalmak da iyidir"

Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel, Şampiyonlar Ligi'nde 1-1 biten Club Brugge maçının ardından açıklamalarda bulundu. Babel, "Deplasmanda berabere kalmak da iyidir" ifadelerini kullandı.

Belçika'dan bir puanla dönmenin önemli olduğunu vurgulayan Babel, "Zor bir maçtı. İki takımda iyi oynadı. Defansif görevimizi iyi yaptık. Kazanamıyorsanız, bu tip maçlarda berabere kalmakta iyidir." dedi.

"KALECİ ÇOK İYİ KURTARDI"

İlk yarıda kaçırdğı pozisyonla hakkında da yorun yapan Babel, "Kaleci benim pozisyonumda çok iyi kurtarış yaptı. Belkide maçın en net pozisyonuydu. Dediğim gibi kazanamıyorsanız 1 puan da iyidir." şeklinde konuştu.