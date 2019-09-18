19 Eylül 2019, Perşembe

GALATASARAY

Ryan Babel: "Berabere kalmak da iyidir"

Berabere kalmak da iyidir
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 19.09.2019 Giriş Tarihi: 19.09.2019

'ın Hollandalı oyuncusu , Şampiyonlar Ligi'nde 1-1 biten maçının ardından açıklamalarda bulundu. Babel, "Deplasmanda berabere kalmak da iyidir" ifadelerini kullandı.

'dan bir puanla dönmenin önemli olduğunu vurgulayan Babel, "Zor bir maçtı. İki takımda iyi oynadı. Defansif görevimizi iyi yaptık. Kazanamıyorsanız, bu tip maçlarda berabere kalmakta iyidir." dedi.

"KALECİ ÇOK İYİ KURTARDI"

İlk yarıda kaçırdğı pozisyonla hakkında da yorun yapan Babel, "Kaleci benim pozisyonumda çok iyi kurtarış yaptı. Belkide maçın en net pozisyonuydu. Dediğim gibi kazanamıyorsanız 1 puan da iyidir." şeklinde konuştu.

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