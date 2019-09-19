Galatasaray'da şok gelişme! 4 isim takımdan ayrılıyor

Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkan ve Belçika temsilcisi Club Brugge ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Yeni sezonda mücadele edeceği üç kulvarda başarı hedefleyen sarı-kırmızılılar, ara transfer dönemi ve sezon sonu için çalışmalarına şimdiden başladı. Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ara transfer dönemi ve sezon sonunda takımdan ayrılacak oyuncuları belirlediği iddia edildi. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 19.09.2019 13:04 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019 13:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





