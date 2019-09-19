19 Eylül 2019, Perşembe

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Galatasaray'da şok gelişme! 4 isim takımdan ayrılıyor

Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkan ve Belçika temsilcisi Club Brugge ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Yeni sezonda mücadele edeceği üç kulvarda başarı hedefleyen sarı-kırmızılılar, ara transfer dönemi ve sezon sonu için çalışmalarına şimdiden başladı. Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ara transfer dönemi ve sezon sonunda takımdan ayrılacak oyuncuları belirlediği iddia edildi. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 19.09.2019 13:04 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019 13:13
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Galatasaray'da şok gelişme! 4 isim takımdan ayrılıyor

Yeni sezona istediği başlangıcı yapamayan ve Kayserispor ile Kasımpaşa galibiyetleriyle rahat bir nefes alan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaray'da şok gelişme! 4 isim takımdan ayrılıyor

Şampiyonlar Ligi'nde de siftah yapan sarı-kırmızılılar, A Grubu ilk maçında karşılaştığı Club Brugge ile 0-0 berabere kalarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

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Galatasaray'da şok gelişme! 4 isim takımdan ayrılıyor

Üç kulvarda mücadelesine devam eden Cimbom'da ara transfer dönemi ve sezon sonu için çalışmalar şimdiden başladı.

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Galatasaray'da şok gelişme! 4 isim takımdan ayrılıyor

Fenerbahçe ve Trabzonspor ile birlikte yaz transfer döneminin en hızlı takımı olan Galatasaray'ı ara transfer döneminde de hareketli bir dönem bekliyor.

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Galatasaray'da şok gelişme! 4 isim takımdan ayrılıyor

Aslan, sezonun sona ermesiyle kiralık oyuncular da dahil 7 oyuncusunu takımdan göndermişti.

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