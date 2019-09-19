19 Eylül 2019, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'dan temsilcilerimize destek

Galatasaray'dan temsilcilerimize destek
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 19.09.2019 Giriş Tarihi: 19.09.2019

'dan 'nde mücadele eden Türk takımlarına . Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden , ve 'a hesabından başarılar diledi.

, 'nde mücadele eden , ve 'a hesabından başarılar diledi.
Galatasaray'dan UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Türk takımlarına . Sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesabından paylaştığı destek mesajında, "Bu akşam UEFA Avrupa Ligi ilk maçına çıkıp Avrupa macerasına başlayarak ülkemizi temsil edecek Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor'a başarılar diliyoruz!" ifadelerini kullandı.


BAŞAKŞEHİR'DEN DE DESTEK GELDİ

Uefa Avrupa Ligi'nde mücadele edecek bir diğer temsilcimiz Başakşehir'den de Beşiktaş ve Trabzonspor'a destek geldi.

BİR DESTEK DE BEŞİKTAŞ'TAN

Beşiktaş'ta Bu akşam Uefa Avrupa Ligi'nde sahaya çıkacak olan Trabzonspor ve Başakşehir'e destek mesajı yayınladı.


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