Galatasaray'da geri sayım başladı

Şampiyonlar Ligi bu hafta start alacak. A Grubu’nda Galatasaray, Club Brugge ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Çarşamba akşamı PSG de Real Madrid’i konuk edecek. Zorlu maçlar öncesinde 4 takım da haftayı galibiyetle kapatıp rakiplerine gözdağı verdi.

Geçen sezon Liverpool'un kupayı kucaklamasıyla perdelerini indiren UEFA Şampiyonlar Ligi yarından itibaren spotlarını yeniden açıyor. 32 takım, İstanbul'da düzenlenecek finale kalabilmek için mücadele edecek. Bu sezon da Türkiye'yi Galatasaray temsil edecek ve gruptan çıkmak için savaş verecek. A Grubu'nda yer alan sarı-kırmızılı ekip ilk maçında yarın Club Brugge ile karşı karşıya gelecek. Belçika'daki maç 20.30'da başlayacak.

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Grubun iki favori takımı PSG ve Real Madrid de aynı gün saat 20.00'de kozlarını paylaşacak. 4 takım arasında, PSG ligde aldığı 5 maçta 4 galibiyet ile başarılı sonuçlarla dikkat çekerken son iki maçını kazanan Cimbom da kendisini toparladı. Ayrıca 4 takım da bu hafta liglerinde oynadıkları karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak Şampiyonlar Ligi'ne hazır olduklarını gösterdi. Şimdi nefesler tutuldu ve Çarşamba akşamı çalınacak başlama düdüğüne çevrildi.