16 Eylül 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da geri sayım başladı

Galatasaray'da geri sayım başladı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 16.09.2019

Şampiyonlar Ligi bu hafta start alacak. A Grubu’nda , ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Çarşamba akşamı de ’i konuk edecek. Zorlu maçlar öncesinde 4 takım da haftayı galibiyetle kapatıp rakiplerine gözdağı verdi.

Geçen sezon 'un kupayı kucaklamasıyla perdelerini indiren Şampiyonlar Ligi yarından itibaren spotlarını yeniden açıyor. 32 takım, 'da düzenlenecek finale kalabilmek için mücadele edecek. Bu sezon da 'yi temsil edecek ve gruptan çıkmak için savaş verecek. A Grubu'nda yer alan sarı-kırmızılı ekip ilk maçında yarın ile karşı karşıya gelecek. 'daki maç 20.30'da başlayacak.

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Grubun iki favori takımı ve de aynı gün saat 20.00'de kozlarını paylaşacak. 4 takım arasında, PSG ligde aldığı 5 maçta 4 galibiyet ile başarılı sonuçlarla dikkat çekerken son iki maçını kazanan Cimbom da kendisini toparladı. Ayrıca 4 takım da bu hafta liglerinde oynadıkları karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak Şampiyonlar Ligi'ne hazır olduklarını gösterdi. Şimdi nefesler tutuldu ve Çarşamba akşamı çalınacak başlama düdüğüne çevrildi.

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