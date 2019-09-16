Galatasaray'da orta saha sıkıntısı
Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü oynayacağı Club Brugge maçı öncesi Galatasaray'da Belhanda’nın çenesi kırıldı. Lemina’nın karın kaslarında problem var. Seri bir türlü beklenilen seviyeye çıkamıyor. Brugge maçı öncesi çare aranıyor.
Galatasaray bu sezon orta sahasını önemli takviyelerle daha da güçlendirmişti. Steven Nzonzi, Mario Lemina, Jean Michael Seri'yi renklerine bağlayan Cimbom, elindeki mevcut isimler de eklenince 'korkutucu' bir görüntüye bürünmüştü. Sarı-kırmızılıların en güvendiği bölge olan orta sahada sezonun şu ilk haftalarında ciddi sıkıntılar var. Teknik direktör Fatih Terim de buradaki problemi bir an önce çözmek için kolları sıvadı.
BELHANDA'YA MASKE
Aslan'da en büyük problem Kasımpaşa maçında Belhanda'nın çenesinin kırılması. Ameliyat olan Faslı futbolcuyu sahada görmek isteyen Fatih Terim, sağlık heyetine talimat verdi. Tecrübeli yıldız maske formülüyle sahaya sürülecek. Şampiyonlar Ligi'ndeki Brugge maçı öncesi Mario Lemina'nın karın kaslarındaki problem ve Jean Michael Seri'nin formsuzluğu da yaşanan diğer sıkıntılar.
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