16 Eylül 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da orta saha sıkıntısı

Galatasaray'da orta saha sıkıntısı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 16.09.2019

'nde çarşamba günü oynayacağı maçı öncesi 'da ’nın çenesi kırıldı. Lemina’nın karın kaslarında problem var. Seri bir türlü beklenilen seviyeye çıkamıyor. Brugge maçı öncesi çare aranıyor.

bu sezon orta sahasını önemli takviyelerle daha da güçlendirmişti. Steven Nzonzi, , Jean Michael Seri'yi renklerine bağlayan Cimbom, elindeki mevcut isimler de eklenince 'korkutucu' bir görüntüye bürünmüştü. Sarı-kırmızılıların en güvendiği bölge olan orta sahada sezonun şu ilk haftalarında ciddi sıkıntılar var. Teknik direktör de buradaki problemi bir an önce çözmek için kolları sıvadı.

BELHANDA'YA MASKE

Aslan'da en büyük problem maçında 'nın çenesinin kırılması. Ameliyat olan Faslı futbolcuyu sahada görmek isteyen Fatih Terim, sağlık heyetine talimat verdi. Tecrübeli yıldız maske formülüyle sahaya sürülecek. 'ndeki Brugge maçı öncesi Mario Lemina'nın karın kaslarındaki problem ve Jean Michael Seri'nin formsuzluğu da yaşanan diğer sıkıntılar.

Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement'ten Galatasaray itirafı! haberin devamı

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