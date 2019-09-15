15 Eylül 2019, Pazar
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Galatasaray'da Belhanda şoku! İşte kaçıracağı maçlar
Şampiyonlar Ligi'nin başlamasıyla birlikte yoğun bir maç trafiğine girecek olan Galatasaray'da Younes Belhanda şoku yaşanıyor. Süper Lig'in 4. haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynanan Kasımpaşa maçında yüzüne aldığı darbe sonucu çenesinde kırıklar oluşan yıldız futbolcunun son durumu belli oldu. Son dakika Galatasaray haberleri...
Giriş Tarihi: 15.09.2019 18:16
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