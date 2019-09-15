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Galatasaray'da Belhanda şoku! İşte kaçıracağı maçlar

Şampiyonlar Ligi'nin başlamasıyla birlikte yoğun bir maç trafiğine girecek olan Galatasaray'da Younes Belhanda şoku yaşanıyor. Süper Lig'in 4. haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynanan Kasımpaşa maçında yüzüne aldığı darbe sonucu çenesinde kırıklar oluşan yıldız futbolcunun son durumu belli oldu. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 15.09.2019 18:16
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Galatasaray'da Belhanda şoku! İşte kaçıracağı maçlar

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı mağlup ettiği maçta yüzüne aldığı darbe sonucu sakatlanan Younes Belhanda'nın son durumu belli oldu.

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Galatasaray'da Belhanda şoku! İşte kaçıracağı maçlar

Yüzündeki kırık sonucu ameliyat olan Faslı futbolcunun maskeyle oynaması gündeme gelse de oyuncunun sahalara dönüşünün belirli bir süre alacağı ifade edildi.

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Galatasaray'da Belhanda şoku! İşte kaçıracağı maçlar

Galatasaray'dan Belhanda hakkında yapılan açıklamada, "Younes Belhanda'nın yapılan tetkiklerinde çene sol taraf mandibula kemiğinde ve çene sağ taraf ön bölgede olmak üzere iki kırık tespit edilmiştir.

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Galatasaray'da Belhanda şoku! İşte kaçıracağı maçlar

Oyuncumuz, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği doktorlarından Doç. Dr. Zeynep Sevim başkanlığında bugün sabah erken saatlerde başarılı bir operasyon geçirmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.

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Galatasaray'da Belhanda şoku! İşte kaçıracağı maçlar

3 HAFTA SÜREBİLİR

Belhanda'nın sahalara ne zaman döneceği konusunda plastik cerrahların kararı beklenecek.

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