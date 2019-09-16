16 Eylül 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Club Brugge - Galatasaray maçına Sloven hakem

Club Brugge - Galatasaray maçına Sloven hakem
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 16.09.2019 Giriş Tarihi: 16.09.2019

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda ile temsilcimiz arasında 18 Eylül Çarşamba günü oynanacak maçı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Nejc Kajtazovic olacak.

Karşılaşmada (VAR) olarak İtalyan Daniele Orsato, Asistan Video Yardımcı Hakem (AVAR) olarak da İtalyan Michael Fabbri görev alacak.


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