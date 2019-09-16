16 Eylül 2019, Pazartesi
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Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Nejc Kajtazovic olacak.
Club Brugge - Galatasaray maçına Sloven hakem
Güncelleme Tarihi: 16.09.2019 Giriş Tarihi: 16.09.2019
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Club Brugge ile temsilcimiz Galatasaray arasında 18 Eylül Çarşamba günü oynanacak maçı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.
Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Nejc Kajtazovic olacak.
Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak İtalyan Daniele Orsato, Asistan Video Yardımcı Hakem (AVAR) olarak da İtalyan Michael Fabbri görev alacak.
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