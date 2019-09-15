15 Eylül 2019, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'dan birlik mesajı

Galatasaray'dan birlik mesajı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 15.09.2019

, Sanat ve Spor Derneğinin yeni üye berat töreni gerçekleştirildi. Sarı-kırmızılıların Kalamış'taki tesislerinde yapılan organizasyona, 1905 Kültür, Sanat ve Spor Derneği Başkanı , Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri , ve katıldı.

, törende yaptığı açıklamada, camia olarak kenetlendiklerini göstermek adına bir araya geldiklerini söyledi.

'ın yek vücut olması gerektiğini vurgulayan Tanrıverdi, "Galatasaray'ın şer odaklarına karşı olan gücünü göstermek adına burada toplandık. Görünen şu ki bu yıl bütün Galatasaray, yek vücut, tek ve diri olacağız. Bütün şer odaklarını yıkıp, mayısı göğüsleyeceğiz ve şampiyon olacağız." ifadelerini kullandı.

Çok iyi transferler yaptıklarını ve 'ne iyi başlamaları gerektiğini belirten Tanrıverdi, şunları aktardı:

"Rakip takımın bayrağını ( bayrağı) şuradan görebiliyorum. Yıl sonunda da inşallah hiçbir yerde görmeyeceğiz. O bayrak hiçbir yere çıkmayacak, hiçbir binaya, sokağa asılmayacak. Çok güzel transferler oldu. Kısa bir adaptasyon sürecinden sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de birkaç maçta başarılı olursak sonuçlar çok güzel olacak."

ise Galatasaray için her şeyin çok iyi gittiğini belirtti. de Galatasaraylılığın bir ayrıcalık olduğunu ve o ayrıcalık için kenetlenmeleri gerektiğini kaydetti.

Öte yandan törende Vahap Tanrıverdi, Mahmut Recevik, Ömer Cansever ve , üzerinde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in fotoğrafının yer aldığı "Adalet yoksa, Galatasaray var" yazılı tişört ile objektiflere poz verdi.

Galatasaray'da Radamel Falcao'dan Mbaye Diagne'ye büyük fark! haberin devamı



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray'da kriz! 508 Milyon TL... Galatasaray'da kriz! 508 Milyon TL...
G.Saray'da Falcao tarihe geçti! İşte o istatistik G.Saray'da Falcao tarihe geçti! İşte o istatistik
İşte Galatasaray'ın yeni yıldızı Falcao'nun ilk maç karnesi! İşte Galatasaray'ın yeni yıldızı Falcao'nun ilk maç karnesi!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör