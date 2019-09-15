Türk Telekom önceki güne damgasını vuran Radamel Falcao, yıldızlaştığı ilk sınavının ardından dünya basınında da yer aldı. Kolombiya'da yayın yapan Marca, "Falcao'nun G.Saray hikayesi büyüleyici başladı ve golle devam ediyor" ifadesini kullandı. Fransa, İtalya, Hollanda ve Portekiz de 33'lük yıldızı yazdı, "İlk maçında tüm taraftarların gönlünü kazandı" yorumları yapıldı.

Galatasaray'da gündemin ilk sırasında yer alan isim tartışmasız Falcao... Sarı-kırmızılı forma ile ilk sınavını önceki gün Kasımpaşa karşısında veren yıldız oyuncu, futbolunun yanı sıra attığı golle de öne çıkan futbolcu oldu. Kolombiyalı'nın performansını yalnızca Türkiye'de değil tüm dünya da yakından takip etti. İtalya'da yayın yapan Calciomercato: "Falcao, G.Saray formasıyla ilk maçında golünü attı. Falcao galibiyeti getirdi ve Galatasaray bu skorla 3 puanın sahibi oldu" ifadelerini kullandı.

GÖNÜLLERİNİ KAZANDI

İşte gazetelerin yorumları: Marca (Kolombiya): "Büyüleyici hikaye. Büyülü şeylerden etkilenen oyuncular vardır. Falcao da onlardan biri. Galatasaray ile olan hikayesi büyüleyici başladı ve golle devam ediyor", AD (Netherlands): "Binlerce Galatasaray taraftarı Falcao'nun ilk maçını bekledi ve dolu tribünler önünde Falcao, 89. dakikada alkışlarla kenara geldi." L'Equipe (Fransa): "Falcao ilk maçında golünü attı. Galatasaray taraftarının gönlünü kazandı.", A Bola (Portekiz): "Falcao, ilk maçında Galatasaray'a 3 puanı getiren isim oldu."

'ALİ SAMİ YEN'E BEKLIYORUZ MONDI'

Cimbom'un eski kalecisi Kolombiyalı Mondragon, dün sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Vatandaşı Falcao'nun fotoğrafına, "Aslan" yazan Mondragon'a cevap gecikmedi. Falcao da, "Seni Ali Sami Yen'e bekliyoruz Mondi" karşılığını verdi.

EFSANELER ÖLMEZ ŞEKİL DEĞİŞTİRİR

Galatasaray'ın efsane ismi Metin Oktay, anılmaya devam ediyor... Duruşuyla yıllardır Türk futbolunun hafızasından silinmeyen Taçsız Kral, dünyaca ünlü yıldızlara örnek oluyor. Kadrosunda geçmişten bugüne birçok önemli ismi bulunduran sarı-kırmızılılarda son olarak Radamel Falcao, bu akıma ayak uydurdu. Gheorghe Hagi, Felipe Melo, Wesley Sneijder, Didier Drogba ve Bafetimbi Gomis gibi dünyacü ünlü isimlerin ardından Falcao da maçı öncesi ve attığı golden sonra Metin Oktay selamını verdi.

BİR FALCAO KLASİĞİ

Sarı-kırmızılı formayla ilk maçında golle tanışan Radamel Falcao, önceki kulüplerinde de bu durumu yaşamıştı. Kolombiyalı yıldız, 2009- 2010 sezonunda Porto ile çıktığı ilk maçta birer gol ve asistlik performans sergileşti. 33 yaşındaki oyuncu, 2011'de bu kez Atletico Madrid taraftarlarına hat-trick yaparak, 'merhaba' demişti. Falcao, 2013'te Monaco formasıyla ilk sınavında rakip fileleri havalandırmıştı.