15 Eylül 2019, Pazar
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Galatasaray'da Radamel Falcao'dan Mbaye Diagne'ye büyük fark!
Galatasaray, Süper Lig'in 4.haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Sarı-kırmızılı takım yeni transferi Radamel Falcao'nun ayağından bulduğu golle rakibini 1-0 mağlup etti. Kolombiyalı yıldız çıktığı ilk maçta fileleri havalandırmayı başardı. Ayrıca Radamel Falcao G.Saray'dan Club Brugge'ye kiralanan Mbaye Diagne'ye de ilk maçtan fark attı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 15.09.2019 10:24 Güncelleme Tarihi: 15.09.2019 10:24
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