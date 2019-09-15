Galatasaray'da Radamel Falcao'dan Mbaye Diagne'ye büyük fark!

Galatasaray, Süper Lig'in 4.haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Sarı-kırmızılı takım yeni transferi Radamel Falcao'nun ayağından bulduğu golle rakibini 1-0 mağlup etti. Kolombiyalı yıldız çıktığı ilk maçta fileleri havalandırmayı başardı. Ayrıca Radamel Falcao G.Saray'dan Club Brugge'ye kiralanan Mbaye Diagne'ye de ilk maçtan fark attı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.09.2019 10:24 Güncelleme Tarihi: 15.09.2019 10:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





