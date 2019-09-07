07 Eylül 2019, Cumartesi
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TFF'de işler iyice karıştı!
Giriş Tarihi: 07.09.2019
TFF'nin PFDK kararlarını 19.05'te Twitter'dan paylaşmasına G.Saray camiasından büyük tepki gelmişti.
TFF Başkan Vekili ve İcra Kurulu Üyesi Erdal Bahçıvan da konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak yaşanan olayı iyice karmaşık hale getirdi. Bahçıvan, "Galatasaray ile ilgili açıklamanın saat 19.05'de yapılması, her açıdan topluma izah edilmelidir" ifadesini kullandı. Bahçıvan'a, "Konuyu sizin açıklamanız gerekmiyor mu?" sorusu yöneltildi.
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