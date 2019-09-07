07 Eylül 2019, Cumartesi

GALATASARAY

TFF'de işler iyice karıştı!

TFF'de işler iyice karıştı!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 07.09.2019

'nin kararlarını 19.05'te Twitter'dan paylaşmasına G.Saray camiasından büyük tepki gelmişti.

Başkan Vekili ve İcra Kurulu Üyesi da konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak yaşanan olayı iyice karmaşık hale getirdi. Bahçıvan, " ile ilgili açıklamanın saat 19.05'de yapılması, her açıdan topluma izah edilmelidir" ifadesini kullandı. Bahçıvan'a, "Konuyu sizin açıklamanız gerekmiyor mu?" sorusu yöneltildi.
Galatasaray taraftarından 19.05 tepkisi
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan '19.05' açıklaması!

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