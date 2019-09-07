07 Eylül 2019, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Aysal, "G.Saray geleneği, 17 kulübü her şeye rağmen sahada yenerek zaferlere ulaşma üzerine oluşmuştur. Bu sefer tüm düşmanlar maskesini çok erken indirdi. Bu ittifakı avantaja çevirmek G.Saray'ın en büyük maharetidir. Cevap mayıs ayında 20.45'te şampiyon olarak verilecektir çünkü biz G.Saray'ız" dedi. Yönetici Mahmut Recevik ise, "Fatih Terim benim kırmızıçizgimdir, kimse onu hırpalayamaz üstüne oynayamaz, baş tacımdır canımdır ciğerimdir. Ölene kadar onun yanındayız" şeklinde tweet attı. Eski başkan adayı Ozan Korkut, "Tahkim doğru olanı yapmalı" derken, G.Saray Kültür Sanat Derneği Başkanı Vahap Tanrıverdi, "Ayak oyunları erken başladı" diyerek tepkisini dile getirdi.
Maske erken düştü
Giriş Tarihi: 07.09.2019
Terim’in ceza alması camiayı birleştirdi. Ünal Aysal, “Tüm düşmanlar maskesini erken indirdi” derken, yönetici Mahmut Recevik, “Terim, kırmızı çizgimdir” dedi
Galatasaray camiası, Fatih Terim'in aldığı 4 maçlık ceza karşısında birleşti. Terim ile uzun bir süre birlikte çalışan ve aralarının bozuk olduğu bilinen eski Başkan Ünal Aysal, flaş bir açıklama yaptı.
Aysal, "G.Saray geleneği, 17 kulübü her şeye rağmen sahada yenerek zaferlere ulaşma üzerine oluşmuştur. Bu sefer tüm düşmanlar maskesini çok erken indirdi. Bu ittifakı avantaja çevirmek G.Saray'ın en büyük maharetidir. Cevap mayıs ayında 20.45'te şampiyon olarak verilecektir çünkü biz G.Saray'ız" dedi. Yönetici Mahmut Recevik ise, "Fatih Terim benim kırmızıçizgimdir, kimse onu hırpalayamaz üstüne oynayamaz, baş tacımdır canımdır ciğerimdir. Ölene kadar onun yanındayız" şeklinde tweet attı. Eski başkan adayı Ozan Korkut, "Tahkim doğru olanı yapmalı" derken, G.Saray Kültür Sanat Derneği Başkanı Vahap Tanrıverdi, "Ayak oyunları erken başladı" diyerek tepkisini dile getirdi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"