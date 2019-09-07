07 Eylül 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Maske erken düştü

Maske erken düştü
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 07.09.2019

Terim’in ceza alması camiayı birleştirdi. , “Tüm düşmanlar maskesini erken indirdi” derken, yönetici , “Terim, kırmızı çizgimdir” dedi

camiası, 'in aldığı 4 maçlık ceza karşısında birleşti. Terim ile uzun bir süre birlikte çalışan ve aralarının bozuk olduğu bilinen eski Başkan , flaş bir açıklama yaptı.

Aysal, "G.Saray geleneği, 17 kulübü her şeye rağmen sahada yenerek zaferlere ulaşma üzerine oluşmuştur. Bu sefer tüm düşmanlar maskesini çok erken indirdi. Bu ittifakı avantaja çevirmek G.Saray'ın en büyük maharetidir. Cevap mayıs ayında 20.45'te şampiyon olarak verilecektir çünkü biz G.Saray'ız" dedi. Yönetici ise, "Fatih Terim benim kırmızıçizgimdir, kimse onu hırpalayamaz üstüne oynayamaz, baş tacımdır canımdır ciğerimdir. Ölene kadar onun yanındayız" şeklinde tweet attı. Eski başkan adayı Ozan Korkut, "Tahkim doğru olanı yapmalı" derken, G.Saray Kültür Sanat Derneği Başkanı Vahap Tanrıverdi, "Ayak oyunları erken başladı" diyerek tepkisini dile getirdi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Eski takım arkadaşından Falcao için ilginç açıklama Eski takım arkadaşından Falcao için ilginç açıklama
Eski takım arkadaşından Falcao için ilginç açıklama Eski takım arkadaşından Falcao için ilginç açıklama
Arsene Wenger'den Fatih Terim'e övgüler! Arsene Wenger'den Fatih Terim'e övgüler!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör