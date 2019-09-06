06 Eylül 2019, Cuma

GALATASARAY

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan '19.05' açıklaması!

TFF'den '19.05' açıklaması!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 06.09.2019 Giriş Tarihi: 06.09.2019

'nun 'nun kararlarını saat 19.05'te paylaşması ve Galatasaray Yardımcı Antrenörü 'ya 19.500 TL para cezası vermesi, sarı-kırmızılı taraftarlarının tepkisini çekmişti. Başkan Vekili ve İcra Kurulu Üyesi Erdal Bahçıvan, konuyla ilgili hesabından bir paylaşım yaptı.

, kararlarını dün açıkladı. Federasyonun hesabından saat 19.05'te yapılan paylaşım, Galatasaray taraftarının tepkisini çekti. 'in 4, 'nın 3 maç ceza aldığı kararların yanı sıra, Ümit Davala'ya verilen 19.500 TL'lik ceza da Galatasaray'ın kuruluş yılına gönderme olarak yorumlandı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 19.05'te açıklanan kararlara tepki gösterirken, Başkan Vekili ve İcra Kurulu Üyesi Erdal Bahçıvan sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı. Bahçıvan, TFF paylaşımının 19.05'te yapılmasının kamuoyuna açıklanması gerektiğini söyledi.

Mustafa Cengiz: Bu bir tesadüf değildir haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray'da Falcao krizi! Belhanda ve Feghouli... G.Saray'da Falcao krizi! Belhanda ve Feghouli...
Eski başkan açıkladı! İşte Falcao'nun gerçek maliyeti Eski başkan açıkladı! İşte Falcao'nun gerçek maliyeti
F.Bahçe'nin genç yıldızına G.Saray kancası! Terim ısrarla istedi F.Bahçe'nin genç yıldızına G.Saray kancası! Terim ısrarla istedi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör