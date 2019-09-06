Türkiye Futbol Federasyonu'ndan '19.05' açıklaması!
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun kararlarını saat 19.05'te paylaşması ve Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ümit Davala'ya 19.500 TL para cezası vermesi, sarı-kırmızılı taraftarlarının tepkisini çekmişti. TFF Başkan Vekili ve İcra Kurulu Üyesi Erdal Bahçıvan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Türkiye Futbol Federasyonu, PFDK kararlarını dün açıkladı. Federasyonun sosyal medya hesabından saat 19.05'te yapılan paylaşım, Galatasaray taraftarının tepkisini çekti. Fatih Terim'in 4, Ümit Davala'nın 3 maç ceza aldığı kararların yanı sıra, Ümit Davala'ya verilen 19.500 TL'lik ceza da Galatasaray'ın kuruluş yılına gönderme olarak yorumlandı.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 19.05'te açıklanan kararlara tepki gösterirken, TFF Başkan Vekili ve İcra Kurulu Üyesi Erdal Bahçıvan sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı. Bahçıvan, TFF paylaşımının 19.05'te yapılmasının kamuoyuna açıklanması gerektiğini söyledi.
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