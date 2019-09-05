05 Eylül 2019, Perşembe
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Bazı sarı kırmızılı taraftarlar bu durumun kasıtlı olduğunu iddia etti.
Galatasaray taraftarından 19.05 tepkisi
Güncelleme Tarihi: 05.09.2019 Giriş Tarihi: 05.09.2019
Galatasaray taraftarları Fatih Terim'e PFDK'nın verdiği 4 maçlık cezanın sosyal medya hesabından 19.05'te açıklanması sonrası tepki gösterdi.
Galatasaraylı Jean Michael Seri'ye verilen 2 maçlık cezayı Tahkim Kurulu'nun onaması sonrası sarı kırmızılı ekibe ikinci kötü haber de PFDK'dan geldi.
PFDK, Fatih Terim'e 4 maç ceza verdi. Ancak, verilen ceza kadar TFF'nin kararı resmi twitter hesabından saat 19.05'te açıklaması da büyük tepki topladı.
Bazı sarı kırmızılı taraftarlar bu durumun kasıtlı olduğunu iddia etti.
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