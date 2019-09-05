Galatasaray taraftarından 19.05 tepkisi

Galatasaray taraftarları Fatih Terim'e PFDK'nın verdiği 4 maçlık cezanın sosyal medya hesabından 19.05'te açıklanması sonrası tepki gösterdi.

Galatasaraylı Jean Michael Seri'ye verilen 2 maçlık cezayı Tahkim Kurulu'nun onaması sonrası sarı kırmızılı ekibe ikinci kötü haber de PFDK'dan geldi.

PFDK, Fatih Terim'e 4 maç ceza verdi. Ancak, verilen ceza kadar TFF'nin kararı resmi twitter hesabından saat 19.05'te açıklaması da büyük tepki topladı.

Bazı sarı kırmızılı taraftarlar bu durumun kasıtlı olduğunu iddia etti.



