05 Eylül 2019, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray taraftarından 19.05 tepkisi

Galatasaray taraftarından 19.05 tepkisi
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 05.09.2019 Giriş Tarihi: 05.09.2019

taraftarları 'e 'nın verdiği 4 maçlık cezanın sosyal medya hesabından 19.05'te açıklanması sonrası tepki gösterdi.

Galatasaraylı Jean Michael Seri'ye verilen 2 maçlık cezayı 'nun onaması sonrası sarı kırmızılı ekibe ikinci kötü haber de 'dan geldi.

PFDK, 'e 4 maç ceza verdi. Ancak, verilen ceza kadar 'nin kararı resmi twitter hesabından saat 19.05'te açıklaması da büyük tepki topladı.

Bazı sarı kırmızılı taraftarlar bu durumun kasıtlı olduğunu iddia etti.

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