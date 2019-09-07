07 Eylül 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Florin Andone memnun etti

Florin Andone memnun etti
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 07.09.2019

'ın yeni transferlerinden , 'ya attığı golle sarı kırmızılı camiayı mutlu etti.

EURO 2020 Elemeleri'nde Romanya forması giyen , filelerini sarstı. Evinde 2-0 yenikken 56'da oyuna giren 26 yaşındaki golcü, 59'da ağları havalandırdı ancak 2-1'lik mağlubiyeti önleyemedi. Andone'un oyuna sonradan girip gol atması, teknik heyet ve taraftarları
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