02 Eylül 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Fenerbahçe'nin ilgilendiği Kolarov için Galatasaray devrede

Galatasaray'dan flaş Kolarov hamlesi!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 02.09.2019 Giriş Tarihi: 02.09.2019

'de yaz döneminin bitmesine saatler kala sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transferin hızlı takımlarından Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin transferi için uzun süredir uğraştığı Aleksandar Kolarov için devreye girdi.

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Transferin bitimine sayılı saatler kala Kolarov bu kez Galatasaray'ın gündemine girdi. Sarı-lacivertlilerin de Sırp yıldız için son kez Roma'nın kapısını çalacağı iddia edildi. 32 yaşındaki sol beki kadrosunda görmek için temaslarını sürdüren Fenerbahçe'de başkan 'un da görüşmelere katılacağı ileri sürüldü.

İtalyan Basınından 'un muhabiri Nicolo Schira'nın haberine göre, Galatasaray Nagatomo'yu gönderip yerini Kolarov ile doldurmak istiyor. Ancak Roma, Lazio derbisinde de gol atan Sırp yıldızın takımdan ayrılmasını istemiyor.

Teknik direktör Fonseca'dan da onay alan Roma Sportif Direktörü Petrachi, oyuncunun satılık olmadığı cevabını verdi.

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