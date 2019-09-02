Galatasaray, Florin Andone'yi KAP'a bildirdi

Galatasaray, Florin Andone'yi 1 yıllığına kiralandığını resmen açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüp profesyonel futbolcu Florin Andone ve kulübü The Brighton & Hove Albion FC ile anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray Sportif AŞ'nin KAP'a gönderdiği bildirim şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Florin Andone ve kulübü The Brighton & Hove Albion FC ile oyuncunun 2019-2020 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 700.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 2.500.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



