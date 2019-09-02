02 Eylül 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a Falcao'dan sonra bir dünya yıldızı daha!

Transfer döneminin hızlı takımlarından Galatasaray'da transfer bombaları peş peşe patlamaya devam ediyor. Yaz transfer döneminde son saatlere girilirken Diagne'yi takımdan gönderen; Falcao, Lemina ve Andone'yi de renklerine bağlayan sarı-kırmızılılılar, yıldız futbolcunun transferini bitirmek için harekete geçti. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 02.09.2019 15:02 Güncelleme Tarihi: 02.09.2019 15:04
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Galatasaray'a Falcao'dan sonra bir dünya yıldızı daha!

Yoğun bir yaz transfer dönemi geçiren Galatasaray'da çalışmalar son sürat devam ediyor.

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Galatasaray'a Falcao'dan sonra bir dünya yıldızı daha!

Sarı-kırmızılılar, transferde son gün girilirken bombaları peş peşe patlattı.

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Galatasaray'a Falcao'dan sonra bir dünya yıldızı daha!

Cimbom, transferi için uzun uğraşlar verdiği Radamel Falcao transferinde mutlu sona ulaştı.

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Galatasaray'a Falcao'dan sonra bir dünya yıld��zı daha!

Kolombiyalı yıldızı havalimamnında binlerce Galatasaray taraftarı karşıladı.

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Galatasaray'a Falcao'dan sonra bir dünya yıldızı daha!

Taraftarın uzun süredir beklediği Falcao transferinde mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılılar, transferde hız kesmiyor.

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