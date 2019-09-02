Galatasaray'a Falcao'dan sonra bir dünya yıldızı daha!

Transfer döneminin hızlı takımlarından Galatasaray'da transfer bombaları peş peşe patlamaya devam ediyor. Yaz transfer döneminde son saatlere girilirken Diagne'yi takımdan gönderen; Falcao, Lemina ve Andone'yi de renklerine bağlayan sarı-kırmızılılılar, yıldız futbolcunun transferini bitirmek için harekete geçti. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 02.09.2019 15:02 Güncelleme Tarihi: 02.09.2019 15:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





