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Galatasaray'a Falcao'dan sonra bir dünya yıldızı daha!
Transfer döneminin hızlı takımlarından Galatasaray'da transfer bombaları peş peşe patlamaya devam ediyor. Yaz transfer döneminde son saatlere girilirken Diagne'yi takımdan gönderen; Falcao, Lemina ve Andone'yi de renklerine bağlayan sarı-kırmızılılılar, yıldız futbolcunun transferini bitirmek için harekete geçti. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 02.09.2019 15:02 Güncelleme Tarihi: 02.09.2019 15:04
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