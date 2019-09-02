Fenerbahçe'de iki ayrılık birden!

Süper Lig'in üçüncü haftasında sahasında konuk ettiği Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yoğun bir yaz transferi geçiren ve kadrosunu baştan aşağı yenileyen sarı-lacivertlilerde iki ayrılık birden yaşanıyor. Son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 02.09.2019 14:42 Güncelleme Tarihi: 02.09.2019 14:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





