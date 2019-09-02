02 Eylül 2019, Pazartesi

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Fenerbahçe'de iki ayrılık birden!

Süper Lig'in üçüncü haftasında sahasında konuk ettiği Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yoğun bir yaz transferi geçiren ve kadrosunu baştan aşağı yenileyen sarı-lacivertlilerde iki ayrılık birden yaşanıyor. Son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 02.09.2019 14:42 Güncelleme Tarihi: 02.09.2019 14:46
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Fenerbahçe'de iki ayrılık birden!

Süper Lig'de yeni sezona teknik direktör Ersun Yanal önderliğinde hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Fenerbahçe'de iki ayrılık birden!

Transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala transferde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

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Fenerbahçe'de iki ayrılık birden!

Fenerbahçe, transferin son gününde bir sol bek ve ön libero transferi yapacak.

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Fenerbahçe'de iki ayrılık birden!

Sarı-Lacivertlilerin bu gün iki transferin yanında takımdan ayrılacak isimleri de açıklaması bekleniyor.

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Fenerbahçe'de iki ayrılık birden!

Fenerbahçe'de 6 numara transferi için dünyaca ünlü yıldız Gustavo ile anlaşma sağlandı.

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