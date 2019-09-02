02 Eylül 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Lemina Galatasaray için İstanbul'da

Lemina Galatasaray için İstanbul'da
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 02.09.2019 Giriş Tarihi: 02.09.2019

Fransız orta saha , 'a geldi.

'ın kiralık transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdiği Fransız orta saha , 'a geldi.

Galatasaray, transferin son gününü hareketli geçiriyor. Uzun süredir uğraş verdiği Falcao transferinde mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılı takım, Southampton'dan kadrosuna kattığı 26 yaşındaki Fransız orta saha Mario Lemina'yı da İstanbul'a getirdi. Lemina'nın sağlık kontrolünden geçtikten sonra Galatasaray ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
'tan Southampton'a 17.25 milyon Euro bedelle transfer olan Lemina, 23 karşılaşmada forma giyerken, 1 gol, 1 asiste imza attı.

Galatasaray yeni transferini KAP'a bildirdi haberin devamı

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