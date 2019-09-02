Lemina Galatasaray için İstanbul'da
Fransız orta saha Mario Lemina, İstanbul'a geldi.
Galatasaray'ın kiralık transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdiği Fransız orta saha Mario Lemina, İstanbul'a geldi.
Galatasaray, transferin son gününü hareketli geçiriyor. Uzun süredir uğraş verdiği Falcao transferinde mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılı takım, Southampton'dan kadrosuna kattığı 26 yaşındaki Fransız orta saha Mario Lemina'yı da İstanbul'a getirdi. Lemina'nın sağlık kontrolünden geçtikten sonra Galatasaray ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
Juventus'tan Southampton'a 17.25 milyon Euro bedelle transfer olan Lemina, 23 karşılaşmada forma giyerken, 1 gol, 1 asiste imza attı.
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