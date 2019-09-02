02 Eylül 2019, Pazartesi
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HEPSİNE 10.5 MİLYON EURO!
Dünyaca ünlü Kolombiyalı yıldızın yanı sıra Nzonzi, Seri ve Babel gibi kaliteleri tescilli isimler ve kadro derinliği için alınan Adem Büyük, Jimmy Durmaz, Emre Mor, Şener Özbayraklı, Okan Kocuk ve deneyim kazanması için Almeria'ya kiralık verilen Valentine Ozornwafor'un transferi için kasadan sadece 10.5 milyon euro çıktı. Bu da yönetimin artı hanesine yazıldı. Yapılan bu transferler Galatasaray'ın market değerini ise 120 milyon euro'nun üstüne taşıdı. Cimbom bu alanda da rakiplerine büyük fark attı.
Alkışlar Galatasaray yönetimine
Giriş Tarihi: 02.09.2019
Maddi sıkıntı, UEFA’nın denetimi... Üstüne bir de kongrede ibra edilmediler. Yılmayıp, çalıştılar; Falcao başta 11 oyuncuyu kadroya katıp tam not aldılar.
Galatasaray'da Radamel Falcao transferi taraftarı coştururken, yönetim de derin bir 'oh' çekti. Kolombiyalı yıldızı uzun süren pazarlıklar sonucu Monaco'dan 'bonservis bedeli' ödemeden almayı başaran başkan Mustafa Cengiz ve ekibi, haklı olarak övgüleri de topladı. Maddi sıkıntılara, UEFA'nın Finansal Fair Play kurallarıyla ilgili sıkı denetimine ve bir de kongrede ibra edilmemelerine rağmen yapılan 10 transfer ve Luyindama'nın bonservisinin alınması büyük başarı olarak değerlendiriliyor.
HEPSİNE 10.5 MİLYON EURO!
Dünyaca ünlü Kolombiyalı yıldızın yanı sıra Nzonzi, Seri ve Babel gibi kaliteleri tescilli isimler ve kadro derinliği için alınan Adem Büyük, Jimmy Durmaz, Emre Mor, Şener Özbayraklı, Okan Kocuk ve deneyim kazanması için Almeria'ya kiralık verilen Valentine Ozornwafor'un transferi için kasadan sadece 10.5 milyon euro çıktı. Bu da yönetimin artı hanesine yazıldı. Yapılan bu transferler Galatasaray'ın market değerini ise 120 milyon euro'nun üstüne taşıdı. Cimbom bu alanda da rakiplerine büyük fark attı.
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