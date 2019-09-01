02 Eylül 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'dan Diagne için KAP geldi!

G.Saray'dan Diagne için KAP geldi!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 02.09.2019 Giriş Tarihi: 02.09.2019

, Senegalli golcüsü Mbaye 'nin geçici transferi konusunda Anderlecht ile görüşmelere başlandığını 'a bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüpten 'a yapılan Mbaye bildirimi şu şekilde:

Profesyonel Futbolcumuz Mbaye Diagne'nin geçici transferi konusunda Club Brugge NV ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

ÖNCE ANDERLECHT SONRA CLUB BRUGGE

Peki, Anderlecht'e gitmesi beklenen Diagne'nin Club Brugge'e yönelme sürei nasıl gelişti?

Anderlecht'e imza atmak için Belçika'ya giden Mbaye Diagne, son anda karar değiştirerek rotasını 'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Club Brugge'e kırdı.

Anderlecht, Mbaye Diagne için Galatasaray ile temasa geçti. Sarı kırmızılı kulüple her konuda anlaşma sağlayan Anderlecht, sonrasında Mbaye Diagne'yi sağlık kontrolleri ve imza için Belçika'ya davet etti. Transfer için Brugge'e giden Mbaye Diagne, Anderlecht'e imza atmaya hazırlanırken Club Brugge'den gelen teklif üzerine bekleme kararı aldı.

Transfer listesindeki ilk oyuncu olan Papiss Cisse ile el sıkışan Club Brugge, Alanyaspor'un bu transfere izin vermemesi üzerine rotasını gün içerisinde Mbaye Diagne'ye çevirdi. Galatasaray'a, Anderlecht'in sunduğu şartları öneren Club Brugge, Mbaye Diagne ile de anlaştı.

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