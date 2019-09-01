Galatasaray'dan Diagne için KAP geldi!

Galatasaray, Senegalli golcüsü Mbaye Diagne'nin geçici transferi konusunda Anderlecht ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüpten KAP 'a yapılan Mbaye Diagne bildirimi şu şekilde:

Peki, Anderlecht'e gitmesi beklenen Diagne'nin Club Brugge'e yönelme sürei nasıl gelişti?

Anderlecht'e imza atmak için Belçika'ya giden Mbaye Diagne, son anda karar değiştirerek rotasını Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Club Brugge'e kırdı.

Anderlecht, Mbaye Diagne için Galatasaray ile temasa geçti. Sarı kırmızılı kulüple her konuda anlaşma sağlayan Anderlecht, sonrasında Mbaye Diagne'yi sağlık kontrolleri ve imza için Belçika'ya davet etti. Transfer için Brugge'e giden Mbaye Diagne, Anderlecht'e imza atmaya hazırlanırken Club Brugge'den gelen teklif üzerine bekleme kararı aldı.

Transfer listesindeki ilk oyuncu olan Papiss Cisse ile el sıkışan Club Brugge, Alanyaspor'un bu transfere izin vermemesi üzerine rotasını gün içerisinde Mbaye Diagne'ye çevirdi. Galatasaray'a, Anderlecht'in sunduğu şartları öneren Club Brugge, Mbaye Diagne ile de anlaştı.