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GALATASARAY

Radamel Falcao, İstanbul'a geldi

Falcao İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 01.09.2019 Giriş Tarihi: 01.09.2019

'ın yeni transferi 'yu taşıyan uçak 'a iniş yaptı.

Sarı kırmızılıların transferini bitirmek için uzun süre yoğun .aba sarf ettiği ve mutlu sona ulaştığı Kolombiyalı dünya yıldızı 'yu taşıyan özel uçak, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı.

Yıldız futbolcu uçaktan elinde atkısıyla indi.

İşte Falcao'nun 'daki ilk görüntüleri:









Falcao'dan ilk paylaşım:

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