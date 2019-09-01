01 Eylül 2019, Pazar
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Yıldız futbolcu uçaktan elinde Galatasaray atkısıyla indi.
İşte Falcao'nun İstanbul'daki ilk görüntüleri:
Radamel Falcao, İstanbul'a geldi
Güncelleme Tarihi: 01.09.2019 Giriş Tarihi: 01.09.2019
Galatasaray'ın yeni transferi Radamel Falcao'yu taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı.
Sarı kırmızılıların transferini bitirmek için uzun süre yoğun .aba sarf ettiği ve mutlu sona ulaştığı Kolombiyalı dünya yıldızı Radamel Falcao'yu taşıyan özel uçak, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı.
Yıldız futbolcu uçaktan elinde Galatasaray atkısıyla indi.
İşte Falcao'nun İstanbul'daki ilk görüntüleri:
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