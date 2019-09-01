01 Eylül 2019, Pazar

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Galatasaray'da transfer bombaları bitmiyor! 2 isim daha...

Kolombiyalı dünya yıldızı Radamel Falcao transferinde mutlu sona ulaşan ve 33 yaşındaki golcüyü İstanbul'a getiren Galatasaray'da transfer bombaları devam ediyor. Kolombiyalı golcüyü akşam saatlerinde İstanbul'a getiren Sarı-Kırmızılılar, Diagne'nin takımdan gönderilme ihtimalinin artmasının ardından biri golcü olmak üzere bir ismi daha kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı. İşte Galatasaray'ın transfer gündemi...

Giriş Tarihi: 01.09.2019 23:38
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Galatasaray'da transfer bombaları bitmiyor! 2 isim daha...

Galatasaray transfer sezonunun kapanmasına sayılı günler kala atağa kalktı.

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Galatasaray'da transfer bombaları bitmiyor! 2 isim daha...

Sarı-Kırmızılılar aylardır kadrosuna katmak için uğraştığı Radamel Falcao'yu akşam saatlerinde İstanbul'a getirdi.

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Galatasaray'da transfer bombaları bitmiyor! 2 isim daha...

Yıldız golcü ile 2+1 yıllığına anlaşan Galatasaray, 2 aydır bonservis konusunda pazarlık halinde olduğu Monaco'ya bonservis bedeli ödenmeyecek.

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Galatasaray'da transfer bombaları bitmiyor! 2 isim daha...

3 milyon euro menajerlik ücreti ödeyecek olan Sarı-Kırmızılılar'da, Falcao'nun yıllık maaşı bonuslar hariç 5 milyon euro olacak.

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Galatasaray'da transfer bombaları bitmiyor! 2 isim daha...

Öte yandan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalması halinde Monaco'ya 1.5 milyon euro bonus ödeyecek.

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