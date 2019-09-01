Galatasaray'da transfer bombaları bitmiyor! 2 isim daha...

Kolombiyalı dünya yıldızı Radamel Falcao transferinde mutlu sona ulaşan ve 33 yaşındaki golcüyü İstanbul'a getiren Galatasaray'da transfer bombaları devam ediyor. Kolombiyalı golcüyü akşam saatlerinde İstanbul'a getiren Sarı-Kırmızılılar, Diagne'nin takımdan gönderilme ihtimalinin artmasının ardından biri golcü olmak üzere bir ismi daha kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı. İşte Galatasaray'ın transfer gündemi...

Giriş Tarihi: 01.09.2019 23:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





