01 Eylül 2019, Pazar
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Galatasaray'da transfer bombaları bitmiyor! 2 isim daha...
Kolombiyalı dünya yıldızı Radamel Falcao transferinde mutlu sona ulaşan ve 33 yaşındaki golcüyü İstanbul'a getiren Galatasaray'da transfer bombaları devam ediyor. Kolombiyalı golcüyü akşam saatlerinde İstanbul'a getiren Sarı-Kırmızılılar, Diagne'nin takımdan gönderilme ihtimalinin artmasının ardından biri golcü olmak üzere bir ismi daha kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı. İşte Galatasaray'ın transfer gündemi...
Giriş Tarihi: 01.09.2019 23:38
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