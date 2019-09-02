02 Eylül 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Voltran'ı oluşturdular

Voltran'ı oluşturdular
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 02.09.2019

'ın yeni transferi, Kolombiyalı dünya yıldızı golcü için camianın tüm fertleri güç birliği yaptı.

Sonunda oldu... yönetimi, önceki gün Falcao'yu KAP'a bildirdi. Dün de 'a geldi. Uzun uğraşlar sonucunda edilen Kolombiyalı oyuncu, taraftarından yöneticisine, iş adamına kadar herkesin ortak çabasıyla Galatasaraylı oldu. İşte transferde başrolü oynayan o isimler:

YÖNETİM: Başkandan tam destek gören Abdurrahim Albayrak, Falcao transferini hayat memat meselesi yaptı. İşlerini ve sağlığını bir kenara koydu. Ancak hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadı.

FATİH TERİM: Falcao ile defalarca telefonla konuştu. Kendisi için planlarını anlattı.

TARAFTAR: Adı gündeme geldiği ilk günden itibaren adeta ikna etmek için sosyal medyadan bombardıman yaptılar. Yönetimi sıkıştırdılar.

İŞ ADAMLARI: 'da yaşayan, İspanyolca bilen, ülkeleriyle ticaret yapan herkes Falcao için seferber oldu.

FALCAO DURUŞU

Başkan yardımcısı Yusuf Günay, Falcao'nun transferiyle ilgili bir paylaşımda bulundu. Günay, "Başından sonuna kadar 'Galatasaray' diyerek karakterli bir duruş gösteren Falcao'ya ve sabırla oyuncuyu bekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" diye yazdı.

FAZLA MESAİ YAPACAKLAR

, gelir gelmez Falcao için hazırladığı programı uygulamaya başlayacak. Yıldız oyuncuya, öncelikle test programı uygulanacak. Ardından kendisi için uygun idman programı çıkarılacak. Milli ara olmasına rağmen Falcao için Bartalli ülkesine gitmeyecek. Ayrıca Terim, 'ı da adaptasyon süreci için Florya'da tutacak.
Galatasarayda transfer bombaları bitmiyor! 2 isim daha... GALATASARAY'DA TRANSFER BOMBALARI BİTMİYOR! 2 İSİM DAHA...

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