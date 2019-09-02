02 Eylül 2019, Pazartesi
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YÖNETİM: Başkandan tam destek gören Abdurrahim Albayrak, Falcao transferini hayat memat meselesi yaptı. İşlerini ve sağlığını bir kenara koydu. Ancak hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadı.
FATİH TERİM: Falcao ile defalarca telefonla konuştu. Kendisi için planlarını anlattı.
TARAFTAR: Adı gündeme geldiği ilk günden itibaren adeta ikna etmek için sosyal medyadan bombardıman yaptılar. Yönetimi sıkıştırdılar.
İŞ ADAMLARI: Fransa'da yaşayan, İspanyolca bilen, Latin Amerika ülkeleriyle ticaret yapan herkes Falcao için seferber oldu.
FALCAO DURUŞU
Başkan yardımcısı Yusuf Günay, Falcao'nun transferiyle ilgili bir paylaşımda bulundu. Günay, "Başından sonuna kadar 'Galatasaray' diyerek karakterli bir duruş gösteren Falcao'ya ve sabırla oyuncuyu bekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" diye yazdı.
FAZLA MESAİ YAPACAKLAR
Fatih Terim, gelir gelmez Falcao için hazırladığı programı uygulamaya başlayacak. Yıldız oyuncuya, öncelikle test programı uygulanacak. Ardından kendisi için uygun idman programı çıkarılacak. Milli ara olmasına rağmen Falcao için Bartalli ülkesine gitmeyecek. Ayrıca Terim, Hasan Şaş'ı da adaptasyon süreci için Florya'da tutacak.
Voltran'ı oluşturdular
Giriş Tarihi: 02.09.2019
Galatasaray'ın yeni transferi, Kolombiyalı dünya yıldızı golcü Radamel Falcao için camianın tüm fertleri güç birliği yaptı.
Sonunda oldu... Galatasaray yönetimi, önceki gün Falcao'yu KAP'a bildirdi. Dün de İstanbul'a geldi. Uzun uğraşlar sonucunda transfer edilen Kolombiyalı oyuncu, taraftarından yöneticisine, iş adamına kadar herkesin ortak çabasıyla Galatasaraylı oldu. İşte transferde başrolü oynayan o isimler:
YÖNETİM: Başkandan tam destek gören Abdurrahim Albayrak, Falcao transferini hayat memat meselesi yaptı. İşlerini ve sağlığını bir kenara koydu. Ancak hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadı.
FATİH TERİM: Falcao ile defalarca telefonla konuştu. Kendisi için planlarını anlattı.
TARAFTAR: Adı gündeme geldiği ilk günden itibaren adeta ikna etmek için sosyal medyadan bombardıman yaptılar. Yönetimi sıkıştırdılar.
İŞ ADAMLARI: Fransa'da yaşayan, İspanyolca bilen, Latin Amerika ülkeleriyle ticaret yapan herkes Falcao için seferber oldu.
FALCAO DURUŞU
Başkan yardımcısı Yusuf Günay, Falcao'nun transferiyle ilgili bir paylaşımda bulundu. Günay, "Başından sonuna kadar 'Galatasaray' diyerek karakterli bir duruş gösteren Falcao'ya ve sabırla oyuncuyu bekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" diye yazdı.
FAZLA MESAİ YAPACAKLAR
Fatih Terim, gelir gelmez Falcao için hazırladığı programı uygulamaya başlayacak. Yıldız oyuncuya, öncelikle test programı uygulanacak. Ardından kendisi için uygun idman programı çıkarılacak. Milli ara olmasına rağmen Falcao için Bartalli ülkesine gitmeyecek. Ayrıca Terim, Hasan Şaş'ı da adaptasyon süreci için Florya'da tutacak.
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