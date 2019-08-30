Kayseri'de 3 VAR kararı

Galatasaray'ın Kayserispor'a konuk olduğu ve nefesleri kesen Süper Lig 3. hafta mücadelesinde 3 VAR kararı vardı...

Galatasaray'ın Kayserispor'u deplasmanda 3-2 mağlup ettiği ve 4'ü oyunculara biri de Ümit Davala'ya olmak üzere 5 kırmızı kartın çıktığı karşılaşmaya kartlar ve goller kadar VAR kararları da damga vurdu.

Galatasaray'ın 59. dakikada geliştirdiği atakta Sofiane Feghouli, Kayserispor'un ceza yayı üzerinden şutunu çekti, kaleci Lung'dan dönen vuruşta Ryan Babel, topu ağlarla buluşturdu.

Karşılaşmanın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu, önce pozisyonun gol olduğuna kanaat getirdi ancak sonrasında VAR'dan gelen uyarının ardından ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.







VAR KARARIYLA PENALTI

Diğer bir pozisyonda ise, mücadelenin 64. dakikasında Sofiane Feghouli'nin sol kanattan yaptığı ortayı kafa vuruşuyla kaleye gönderen Babel'in topu, savunmada Aymen Abdennour'un eline çarptı.

Hakem Mustafa Öğretmenoğlu, pozisyonu devam ettirdi ancak VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu tekrar izledi. Pozisyonu izleyen Öğretmenoğlu, müdahalenin penaltı olduğuna kanaat getirdi.

Galatasaray'da kazanılan penaltıyı 66. dakikada Younes Belhanda gole çevirdi.

İKİNCİ İPTAL KARARI

Karşılaşmanın 72. dakikasında gelişen Galatasaray atağında Sofiane Feghouli, sağ kanattaki Emre Mor'u gördü. Emre Mor, boş pozisyonda bulunan Ryan Babel'e topu ulaştırdı ve Babel, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Ancak golden hemen sonra yardımcı hakemin kalkan bayrağı, pozisyonun ofsayt olduğuna açıklık getirdi.





Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır