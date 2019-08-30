30 Ağustos 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Adem Büyük attı taraftar çıldırdı! İşte sosyal medya tepkileri

3. Hafta mücadelesinde Kayserispor'a konuk olan Galatasaray karşılaşmayı 3-2 kazanan taraf oldu. Sarı-Kırmızılılar'ın 3. golü 90+9. dakikada Adem Büyük'ün ayağından gelirken Adem'in bu golü sonrası taraftarlar sosyal medyada binlerce yorum yaptı. İşte sosyal medyada Adem Büyük tepkileri...

Giriş Tarihi: 30.08.2019 23:21
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Adem Büyük attı taraftar çıldırdı! İşte sosyal medya tepkileri
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Adem Büyük attı taraftar çıldırdı! İşte sosyal medya tepkileri
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Adem Büyük attı taraftar çıldırdı! İşte sosyal medya tepkileri
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Adem Büyük attı taraftar çıldırdı! İşte sosyal medya tepkileri
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Adem Büyük attı taraftar çıldırdı! İşte sosyal medya tepkileri
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