Adem Büyük attı taraftar çıldırdı! İşte sosyal medya tepkileri

3. Hafta mücadelesinde Kayserispor'a konuk olan Galatasaray karşılaşmayı 3-2 kazanan taraf oldu. Sarı-Kırmızılılar'ın 3. golü 90+9. dakikada Adem Büyük'ün ayağından gelirken Adem'in bu golü sonrası taraftarlar sosyal medyada binlerce yorum yaptı. İşte sosyal medyada Adem Büyük tepkileri...

Giriş Tarihi: 30.08.2019 23:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





