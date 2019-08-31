31 Ağustos 2019, Cumartesi
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BAŞKAN GERİ DÖNDÜ
Şampiyonlar Ligi kurası için Monaco'ya giden ve 1 gün kalıp, Falcao transferini takip eden Başkan Mustafa Cengiz yurda döndü. 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve İdari Direktör Şükrü Hanedar'ın ise Fransa'da kalarak Falcao ile birlikte dönmek istediği kaydedildi. Dün 18.20'de uçağa binen Cengiz maçı kaçırdı.
Petrov'dan Falcao açıklaması: "Görüşmeler sürüyor"
Giriş Tarihi: 31.08.2019
Monaco 2. Başkanı Petrov, Galatasaray yönetimi ve Radamel Falcao ile bir araya gelerek transfer görüşmesini sürdürdüklerini açıkladı.
Monaco 2. Başkanı Oleg Petrov, Monaco'nun yeni transferleri için dün düzenlediği imza töreninde konuştu. Petrov, "Tüm taraflarla görüşmeler devam ediyor. Transfer sezonunun kapanmasına henüz birkaç gün daha var. Bir şeyler olabilir. Falcao'nun gitmek istemesini anlayışla karşılıyoruz fakat kulübün çıkarlarını da savunmak zorundayız" ifadelerini kullandı. Transferin süreceğini aktaran Petrov, "Bir defansif orta saha transferi gerçekleştireceğiz. Bir de golcü oyuncu alma ihtimalimiz var fakat henüz kesin bir şey yok. Mauro İcardi konusunda yorum yapmak istemiyorum fakat kolay bir transfer değil" yorumunu yaptı. Öte yandan Monaco, Falcao'nun yeniden takımla çalışmalara başladığını belirtti.
BAŞKAN GERİ DÖNDÜ
Şampiyonlar Ligi kurası için Monaco'ya giden ve 1 gün kalıp, Falcao transferini takip eden Başkan Mustafa Cengiz yurda döndü. 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve İdari Direktör Şükrü Hanedar'ın ise Fransa'da kalarak Falcao ile birlikte dönmek istediği kaydedildi. Dün 18.20'de uçağa binen Cengiz maçı kaçırdı.
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