30 Ağustos 2019, Cuma
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Kayserispor-Galatasaray karşılaşması sonrası sert açıklamalar!
Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Uzun süre akıllardan çıkmayacak mücadeleyi Sarı-Kırmızılılar 90+9'da bulduğu golle 3-2 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Ümit Davala'da olmak üzere 5 ismin kırmızı kart gördüğü mücadele sonrası taraflardan art arda çok sert açıklamalar geldi. İşte o açıklamardan satırbaşları...
Giriş Tarihi: 30.08.2019 23:39
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