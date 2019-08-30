30 Ağustos 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Kayserispor-Galatasaray karşılaşması sonrası sert açıklamalar!

Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Uzun süre akıllardan çıkmayacak mücadeleyi Sarı-Kırmızılılar 90+9'da bulduğu golle 3-2 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Ümit Davala'da olmak üzere 5 ismin kırmızı kart gördüğü mücadele sonrası taraflardan art arda çok sert açıklamalar geldi. İşte o açıklamardan satırbaşları...

Giriş Tarihi: 30.08.2019 23:39
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Kayserispor-Galatasaray karşılaşması sonrası sert açıklamalar!

Galatasaray'ın 3-2 kazandığı Kayserispor maçının ardından açıklamalar art arda geldi. Özellikle Kayserispor başkanı Hikmet Karaman ve kulüp başkanı Erol Bedir çok sert açıklamalarda bulundu. Galatasaray cephesinden ise tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim'de açıklamalarda bulundu.

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Kayserispor-Galatasaray karşılaşması sonrası sert açıklamalar!

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Kayserispor olarak yeni bir takım olduğunu belirten Adebayor, "Uzun zamandır Türkiye'de yoktum, tekrar oynamak çok güzel. Maçta çok gülünç şeyler oldu, 3 kırmızı gördük. Herkese takım ruhunu gösterdik."

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Kayserispor-Galatasaray karşılaşması sonrası sert açıklamalar!

"Bildiğiniz üzere yeni bir takımız, artık bunları unutup önümüzdeki maçlara bakacağız ve eksiklerimizi gidermeye çalışacağız." dedi.

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Kayserispor-Galatasaray karşılaşması sonrası sert açıklamalar!

Takım arkadaşlarının kaliteli futbolculardan oluştuğunu belirten 35 yaşındaki Togolu golcü, "Maalesef Umut önümüzdeki maç olmayacak, Mensah çok önemli bir oyuncu, çok gelişecektir."

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Kayserispor-Galatasaray karşılaşması sonrası sert açıklamalar!

"Çok daha iyi olacağına ve takıma daha fazla da katkı sağlayacağına hiç şüphem yok. Ben de onun kendini geliştirmesi için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

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