30 Ağustos 2019, Cuma

GALATASARAY

Jardim: "Falcao riskli olur"

Jardim: Falcao riskli olur
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 30.08.2019

Fransız ekibi Monaco'nun teknik direktörü , Ligue 1'de deplasmanda Strasbourg ile oynayacakları maç öncesi düzenlediği basın toplantısında hakkında açıklamalarda bulundu.

Monaco'nun hocası , Starbourg ile oynayacakları karşılaşma öncesi basın toplantısı düzenledi ve mücadeleyi değerlendirdi.

Ligde ilk 3 karşılaaşmada forma giymeyen konusuna da değinen Jardim, "Falcao bu hafta takımla birlikte antrenmanlara katıldı. Son 3 haftada yalnızca 3 kez antrenman yapabildi. Strasbourg maçı zorlu geçecek. Falcao'yu oynatırsam çok büyük bir risk almış oluruz. Bu riski almayacağım" şeklinde konuştu.

Bir süredir 'ın transferini bitirmek için yoğun çaba sarf ettiği Radamel Falcao'nun hocası Leonardo Jardim'den transferi için izin istediği, Portekizli teknik adamın da ısrar sonucunda inadının kırıldığı öne sürülmüştü.

Jardim geçtiğimiz hafta oynadıkları maç öncesi düzenlenen basın toplantısında ise "Falcao ayrılmak istese bile eminim sakatlığı olmasa maça çıkıp oynar, o motivasyonu sağlardı. Çünkü o çok iyi bir profesyonel. Motive olamıyor diye oynamayacak bir futbolcu değil" sözlerini kullanmıştı.

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