Jardim: "Falcao riskli olur"

Fransız ekibi Monaco'nun teknik direktörü Leonardo Jardim, Ligue 1'de deplasmanda Strasbourg ile oynayacakları maç öncesi düzenlediği basın toplantısında Radamel Falcao hakkında açıklamalarda bulundu.

Monaco'nun hocası Leonardo Jardim, Starbourg ile oynayacakları karşılaşma öncesi basın toplantısı düzenledi ve mücadeleyi değerlendirdi.

Ligde ilk 3 karşılaaşmada forma giymeyen Radamel Falcao konusuna da değinen Jardim, "Falcao bu hafta takımla birlikte antrenmanlara katıldı. Son 3 haftada yalnızca 3 kez antrenman yapabildi. Strasbourg maçı zorlu geçecek. Falcao'yu oynatırsam çok büyük bir risk almış oluruz. Bu riski almayacağım" şeklinde konuştu.

Bir süredir Galatasaray'ın transferini bitirmek için yoğun çaba sarf ettiği Radamel Falcao'nun hocası Leonardo Jardim'den transferi için izin istediği, Portekizli teknik adamın da ısrar sonucunda inadının kırıldığı öne sürülmüştü.

Jardim geçtiğimiz hafta oynadıkları maç öncesi düzenlenen basın toplantısında ise "Falcao ayrılmak istese bile eminim sakatlığı olmasa maça çıkıp oynar, o motivasyonu sağlardı. Çünkü o çok iyi bir profesyonel. Motive olamıyor diye oynamayacak bir futbolcu değil" sözlerini kullanmıştı.