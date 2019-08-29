29 Ağustos 2019, Perşembe

GALATASARAY

Real Madrid'den Şampiyonlar Ligi kurası değerlendirmesi

R. Madrid'den Ligi kura değerlendirmesi
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 29.08.2019

Şampiyonlar Ligi'nde, A Grubu'nda 'ın rakiplerinden 'in kurumsal ilişkiler direktörü Emilio Butragueno, " çok zor bir rakip, Brugge ve Galatasaray kendi statlarında çok güçlüler." ifadesini kullandı.

Şampiyonlar Ligi'nde grup kura çekimine katılan Butragueno, A Grubu'nda , () ve Brugge takımlarıyla eşleşmeleriyle ilgili değerlendirmede bulundu.

İspanyol basınına açıklama yapan Butragueno, "Şampiyonlar Ligi'nden konuşuyoruz, her maç çok iddialı. PSG çok zor bir rakip, Brugge ve Galatasaray kendi statlarında çok güçlüler, taraftarlarının çok büyük desteği var. Üst tura çıkmak için futbolcuların en iyi verimi vermeleri umuduyla, her zaman olduğu gibi en üst düzeyde oynamalıyız." şeklinde görüş belirtti.

Butragueno, grupta Fransız takımıyla birlikte favori gösterilmeleriyle ilgili de "PSG çok güçlü bir takım. Bu maçları oynamak her zaman çok büyük motive sağlar. dünyasında günümüzde görülebilecek en iyi maçlardan biri. Çok zor olacak ama bu turnuvada üst düzey rekabet var." yorumunu yaptı.

yöneticisi ayrıca, transfer döneminin bitimine 4 gün kala yeni bir futbolcu alıp almayacakları yönündeki soruya, "Mükemmel bir kadroya sahibiz." cevabını verdi.

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