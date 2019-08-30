30 Ağustos 2019, Cuma
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Galatasaray ve Kayserispor bugün 47. kez karşı karşıya gelecek. Önceki randevularda Cimbom 29, rakibi 3 galibiyet elde etti. 12 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Aslan atılan gollerde de üstün. Rakip ağlara 101 gol gönderdi. Kalesinde 34 gole izin verdi. Geçen sezon oynanan karşılaşmalarda İstanbul'un sarı-kırmızılı takımı 3-0 ve 3-1'lik skorlarla bugünkü rakibine puan vermemişti. Bugün 20.30'daki maçı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.
MARCAO'NUN CEZASI BİTTİ
Galatasaray'ın Denizlispor ile oynadığı ilk lig maçında çift sarıdan kırmızı kart gören Marcao, Konyaspor karşılaşmasında cezası nedeniyle yoktu. Brezilyalı stoper bugünkü mücadeleyle formasına kavuşuyor.
TEK GALİBİYETİ 1974'TE
Kayserispor evinde Galatasaray'a karşı tek bir galibiyet elde edebildi. 21 Nisan 1974'de Kayserispor, Cimbom'u 2-0 mağlup etmişti. Daha sonra evinde oynadığı 22 maçta 10 yenilgi aldı, 12 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.
BELHANDA MÜJDESİ
Bu hafta belindeki ağrılar sebebiyle önemli antrenmanları kaçıran Younes Belhanda kendini iyi hissettiğini söyledi. Sağlık heyetinden de onay alan teknik direktör Fatih Terim, Faslı yıldızı Kayserispor maçı kafilesine dahil etti. Son ana kadar durumu gözlenecek. Belhanda'nın problemi sürerke Atalay Babacan forma giyecek.
İMPARATOR'DAN UYARI
Lige kötü bir başlangıç yapan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, oyuncularıyla bir toplantı yaptı. İmparator "Lig başladı ancak biz hala maçlara konsantre değiliz. Bir an önce toparlanmanızı istiyorum" ifadelerini kullnadı.
Cimbom'da tek hedef 3 puan
Giriş Tarihi: 30.08.2019
Son 2 yılın şampiyonu olan Cimbom lige kötü başlamıştı. Sarı-kırmızılılar bugün renkdaşını yenerek sezonun ilk 3 puanını kazanmanın peşinde.
Asla, unvanını bir kez daha korumak için başladığı sezonda şok üzerine şok yaşamıştı. Ligin yeni ekibi Denizlispor'a deplasmanda kaybettikten sonra evinde Konyaspor maçında özlemini dindirmek istiyordu. Ancak 90+6'da yediği golle yeşilbeyazlı rakibine de puan kaptırdı. Fatih Terim ve öğrencileri bugün Kayserispor deplasmanda mutlak 3 puan istiyor. Sarı-kırmızılılar haftanın ilk maçını kazanarak, rakiplerinin takılmasını bekleyecek.
Galatasaray ve Kayserispor bugün 47. kez karşı karşıya gelecek. Önceki randevularda Cimbom 29, rakibi 3 galibiyet elde etti. 12 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Aslan atılan gollerde de üstün. Rakip ağlara 101 gol gönderdi. Kalesinde 34 gole izin verdi. Geçen sezon oynanan karşılaşmalarda İstanbul'un sarı-kırmızılı takımı 3-0 ve 3-1'lik skorlarla bugünkü rakibine puan vermemişti. Bugün 20.30'daki maçı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.
MARCAO'NUN CEZASI BİTTİ
Galatasaray'ın Denizlispor ile oynadığı ilk lig maçında çift sarıdan kırmızı kart gören Marcao, Konyaspor karşılaşmasında cezası nedeniyle yoktu. Brezilyalı stoper bugünkü mücadeleyle formasına kavuşuyor.
TEK GALİBİYETİ 1974'TE
Kayserispor evinde Galatasaray'a karşı tek bir galibiyet elde edebildi. 21 Nisan 1974'de Kayserispor, Cimbom'u 2-0 mağlup etmişti. Daha sonra evinde oynadığı 22 maçta 10 yenilgi aldı, 12 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.
BELHANDA MÜJDESİ
Bu hafta belindeki ağrılar sebebiyle önemli antrenmanları kaçıran Younes Belhanda kendini iyi hissettiğini söyledi. Sağlık heyetinden de onay alan teknik direktör Fatih Terim, Faslı yıldızı Kayserispor maçı kafilesine dahil etti. Son ana kadar durumu gözlenecek. Belhanda'nın problemi sürerke Atalay Babacan forma giyecek.
İMPARATOR'DAN UYARI
Lige kötü bir başlangıç yapan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, oyuncularıyla bir toplantı yaptı. İmparator "Lig başladı ancak biz hala maçlara konsantre değiliz. Bir an önce toparlanmanızı istiyorum" ifadelerini kullnadı.
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