30 Ağustos 2019, Cuma

GALATASARAY

Cimbom'da tek hedef 3 puan

Cimbom'da tek hedef 3 puan
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 30.08.2019

Son 2 yılın şampiyonu olan lige kötü başlamıştı. Sarı-kırmızılılar bugün renkdaşını yenerek sezonun ilk 3 puanını kazanmanın peşinde.

Asla, unvanını bir kez daha korumak için başladığı sezonda şok üzerine şok yaşamıştı. Ligin yeni ekibi Denizlispor'a deplasmanda kaybettikten sonra evinde maçında özlemini dindirmek istiyordu. Ancak 90+6'da yediği golle yeşilbeyazlı rakibine de puan kaptırdı. ve öğrencileri bugün deplasmanda mutlak 3 puan istiyor. Sarı-kırmızılılar haftanın ilk maçını kazanarak, rakiplerinin takılmasını bekleyecek.

ve Kayserispor bugün 47. kez karşı karşıya gelecek. Önceki randevularda 29, rakibi 3 galibiyet elde etti. 12 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Aslan atılan gollerde de üstün. Rakip ağlara 101 gol gönderdi. Kalesinde 34 gole izin verdi. Geçen sezon oynanan karşılaşmalarda 'un sarı-kırmızılı takımı 3-0 ve 3-1'lik skorlarla bugünkü rakibine puan vermemişti. Bugün 20.30'daki maçı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

MARCAO'NUN CEZASI BİTTİ

Galatasaray'ın ​Denizlispor ile oynadığı ilk lig maçında çift sarıdan kırmızı kart gören Marcao, Konyaspor karşılaşmasında cezası nedeniyle yoktu. Brezilyalı stoper bugünkü mücadeleyle formasına kavuşuyor.

TEK GALİBİYETİ 1974'TE

Kayserispor evinde Galatasaray'a karşı tek bir galibiyet elde edebildi. 21 Nisan 1974'de Kayserispor, Cimbom'u 2-0 mağlup etmişti. Daha sonra evinde oynadığı 22 maçta 10 yenilgi aldı, 12 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

BELHANDA MÜJDESİ

Bu hafta belindeki ağrılar sebebiyle önemli antrenmanları kaçıran Younes kendini iyi hissettiğini söyledi. Sağlık heyetinden de onay alan Fatih Terim, Faslı yıldızı Kayserispor maçı kafilesine dahil etti. Son ana kadar durumu gözlenecek. Belhanda'nın problemi sürerke Atalay Babacan forma giyecek.

İMPARATOR'DAN UYARI

Lige kötü bir başlangıç yapan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, oyuncularıyla bir toplantı yaptı. İmparator "Lig başladı ancak biz hala maçlara konsantre değiliz. Bir an önce toparlanmanızı istiyorum" ifadelerini kullnadı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Yıldız oyuncu kulübeye dönüyor! İşte Terim'in Kayseri 11'i Yıldız oyuncu kulübeye dönüyor! İşte Terim'in Kayseri 11'i
Şampiyonluk oranları açıklandı! İşte yılın favorisi Şampiyonluk oranları açıklandı! İşte yılın favorisi
Falcao transferinde son dakika! Fotoğraf ve açıklama... Falcao transferinde son dakika! Fotoğraf ve açıklama...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör