Mustafa Cengiz'den Falcao açıklaması

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrası sarı kırmızılı ekibin yer alacağı A Grubu'ndaki rakipleri hakkında konuştu. Cengiz, Radamel Falcao transferi konusunda da açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrası Monaco'da açıklamalarda bulundu.

Kurayla ilgili olarak "Galatasaray zorların takımıdır" diyen Cengiz şunları söyledi:

"Kötü bir tavla oyuncusuyla, kötü tavla oynarsınız. Kötü futbol oynayanla, kötü oynarsınız. Galatasaray düzgün oynayan takımlarla, düzgün yönetimlerle iyi oynar. Ligde görüyorsunuz, 9 faulümüze 6 sarı, 1 kırmızı çıktı. Adil bir ortamda, Galatasaray iyi oynar. Galatasaray zehir gibi bir takımdır."

Radamel Falcao ile ilgili gelen bir soru üzerine açıklamalarda bulunan Mustafa Cengiz "Taraftarımız müthiş tutkulu bir taraftar. 9 futbolcu transfer ettik. Rakiplerle kıyaslamak istemem. Sadece 1,5 milyon euro bedel ödedik. Bizim, UEFA'ya bir sözümüz var, anlaşmamız var. Biz hem sözümüze hem de sözleşmelerimize bağlıyız. Biz bunlara uyuyoruz. Taraftarımız bununla yetinmiyor, saygıyla karşılıyoruz. Ben olsam, ben de isterim. Bulunduğumuz topraklarda (Falcao) değerli bir futbolcu var, aylardır, onunla ilgili gerekenleri yapıyoruz. Abdurrahim kardeşimi acımadan eleştirdiler. Bütün yönetici arkadaşlarımız yürekten, canla başla çalışıyor. Galatasaray taraftarına en güzelini sunmaya çalışıyoruz. Camiamızla 1,5 yılda 4 şampiyonluk yaşadık. Taraftarımız her zaman sabırlı olmalı, bize güvenmeli" diye konuştu.

ABDURRAHİM ALBAYRAK'IN SÖZLERİ

Mustafa Cengiz'le birlikte kura çekimini takip eden Abdurrahim Albayrak ise Cengiz'in açıklamaları sonrası "Başkanım çok güzel ifade etti. Hem ülkemize hem de Galatasaray'a hayırlı olsun. Bütün takımlara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.