Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi! Devler Ligi'nde ülkemizi temsil edecek Galatasaray'ın grubu ve rakipleri belli oldu...

Başakşehir'in elenmesinden sonra ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek tek takım olan Galatasaray'ın gruplardaki rakipleri belli oldu...



İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GRUPLAR:



A GRUBU

PSG

Real Madrid

Club Brugge

Galatasaray



B GRUBU

Bayern Münih

Tottenham

Olympiakos

Kızılyıldız



C GRUBU

Manchester City

Shakhtar Donetsk

Dinamo Zagreb

Atalanta



D GRUBU

Juventus

Atletico Madrid

Bayer Leverkusen

Lokomotiv Moskova



E GRUBU

Liverpool

Napoli

Salzburg

Genk



F GRUBU

Barcelona

B.Dortmund

Inter

Slavia Prag



G GRUBU

Zenit

Benfica

Olympik Lyon

Leipzig



H GRUBU

Chelsea

Ajax

Valencia

Lille



HAMİT ALTINTOP VE SNEIJDER'İN AÇIKLAMALARI

Hamit Altıntop, kura çekimi öncesi Şampiyonlar Ligi kupasını sahneye getirdi ve "İstanbul'daki taraftarlar tutkuludur, önemli maçlarda müthiş bir atmosfer olur" ifadelerini kullandı. Sneijder ise "Futbolu bırakmak elbette zor bir karar. Emekli olmaya karar verdiğiniz an çok kolay değil. Çok önemli teknik adamlarla çalıştım." dedi.



