Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi! Devler Ligi'nde ülkemizi temsil edecek Galatasaray'ın grubu ve rakipleri belli oldu...
Başakşehir'in elenmesinden sonra ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek tek takım olan Galatasaray'ın gruplardaki rakipleri belli oldu...
İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GRUPLAR:
A GRUBU
PSG
Real Madrid
Club Brugge
Galatasaray
B GRUBU
Bayern Münih
Tottenham
Olympiakos
Kızılyıldız
C GRUBU
Manchester City
Shakhtar Donetsk
Dinamo Zagreb
Atalanta
D GRUBU
Juventus
Atletico Madrid
Bayer Leverkusen
Lokomotiv Moskova
E GRUBU
Liverpool
Napoli
Salzburg
Genk
F GRUBU
Barcelona
B.Dortmund
Inter
Slavia Prag
G GRUBU
Zenit
Benfica
Olympik Lyon
Leipzig
H GRUBU
Chelsea
Ajax
Valencia
Lille
HAMİT ALTINTOP VE SNEIJDER'İN AÇIKLAMALARI
Hamit Altıntop, kura çekimi öncesi Şampiyonlar Ligi kupasını sahneye getirdi ve "İstanbul'daki taraftarlar tutkuludur, önemli maçlarda müthiş bir atmosfer olur" ifadelerini kullandı. Sneijder ise "Futbolu bırakmak elbette zor bir karar. Emekli olmaya karar verdiğiniz an çok kolay değil. Çok önemli teknik adamlarla çalıştım." dedi.
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