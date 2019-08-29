29 Ağustos 2019, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

G.Saray'ın Devler Ligi'nde rakipleri belli oldu
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 29.08.2019 Giriş Tarihi: 29.08.2019

UEFA 'nde kuralar çekildi! Devler Ligi'nde ülkemizi temsil edecek 'ın grubu ve rakipleri belli oldu...

Başakşehir'in elenmesinden sonra ülkemizi 'nde temsil edecek tek takım olan 'ın gruplardaki rakipleri belli oldu...

İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GRUPLAR:

A GRUBU



Galatasaray

B GRUBU
Bayern Münih
Tottenham

Kızılyıldız

C GRUBU



Atalanta

D GRUBU





E GRUBU
Liverpool
Napoli
Salzburg
Genk

F GRUBU

B.Dortmund
Inter
Slavia Prag

G GRUBU
Zenit
Benfica
Olympik
Leipzig

H GRUBU

Ajax

Lille

HAMİT ALTINTOP VE SNEIJDER'İN AÇIKLAMALARI

Hamit Altıntop, kura çekimi öncesi Şampiyonlar Ligi kupasını sahneye getirdi ve "İstanbul'daki taraftarlar tutkuludur, önemli maçlarda müthiş bir atmosfer olur" ifadelerini kullandı. Sneijder ise "Futbolu bırakmak elbette zor bir karar. Emekli olmaya karar verdiğiniz an çok kolay değil. Çok önemli teknik adamlarla çalıştım." dedi.

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