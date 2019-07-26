Galatasaray'a Onyekuru'dan kötü haber
Gösterdiği performansla Galatasaray’ın 2018-19 sezonunu şampiyon tamamlamasında büyük pay sahibi olan Henry Onyekuru’dan sarı-kırmızılılara kötü haber geldi.
Everton, başarılı futbolcuyu tekrar kiralamak isteyen Galatasaray'a 'oyuncuyu satacağız' cevabını verdi. Premier Lig ekibinin Henry Onyekuru'yu 12-13 milyon Euro'ya Avrupa'da bir takıma satmak üzere olduğu da iddia edildi.
Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla Galatasaray'ın 2018-2019 Spor Toto Süper Lig sezonunu şampiyon tamamlamasında büyük pay sahibi olan Henry Onyekuru için sarı kırmızılı kulübe Everton'dan kötü haber geldi. İngiliz ekibinin yetkilileri, kendileriyle iletişime geçen Galatasaray cephesine olumsuz yanıt verdi ve Onyekuru'yu satacaklarını bildirdi.
Eski oyuncusu Henry Onyekuru'yu tekrar kiralamanın ve Ryan Babel'i forvete çekmenin planlarını yapan Galatasaray'da evdeki hesap çarşıya uymadı. Everton'ın Onyekuru'yu 12-13 milyon Euro'ya Avrupa'da bir takıma satmak üzere olduğu ortaya çıktı.
İngiliz ekibinin yetkilileri, kendileriyle iletişime geçen Galatasaray cephesine olumsuz yanıt verdi ve Onyekuru'yu satacaklarını bildirdi. 22 yaşındaki Nijeryalı yıldız, Galatasaray'a dönmek istese de bonservisine sahip olan Everton'ın kararına uyacak.
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