26 Temmuz 2019, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'a Onyekuru'dan kötü haber

Galatasaray'ı yıkan haber!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 26.07.2019 Giriş Tarihi: 26.07.2019

Gösterdiği performansla ’ın 2018-19 sezonunu şampiyon tamamlamasında büyük pay sahibi olan ’dan sarı-kırmızılılara kötü haber geldi.

Everton, başarılı futbolcuyu tekrar kiralamak isteyen 'a 'oyuncuyu satacağız' cevabını verdi. ekibinin 'yu 12-13 milyon Euro'ya Avrupa'da bir takıma satmak üzere olduğu da iddia edildi.

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Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla Galatasaray'ın 2018-2019 sezonunu şampiyon tamamlamasında büyük pay sahibi olan Henry Onyekuru için sarı kırmızılı kulübe Everton'dan kötü haber geldi. İngiliz ekibinin yetkilileri, kendileriyle iletişime geçen Galatasaray cephesine olumsuz yanıt verdi ve Onyekuru'yu satacaklarını bildirdi.

Eski oyuncusu Henry Onyekuru'yu tekrar kiralamanın ve 'i forvete çekmenin planlarını yapan Galatasaray'da evdeki hesap çarşıya uymadı. Everton'ın Onyekuru'yu 12-13 milyon Euro'ya Avrupa'da bir takıma satmak üzere olduğu ortaya çıktı.

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İngiliz ekibinin yetkilileri, kendileriyle iletişime geçen Galatasaray cephesine olumsuz yanıt verdi ve Onyekuru'yu satacaklarını bildirdi. 22 yaşındaki Nijeryalı yıldız, Galatasaray'a dönmek istese de bonservisine sahip olan Everton'ın kararına uyacak.

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