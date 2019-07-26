26 Temmuz 2019, Cuma

GALATASARAY

Kıran kırana pazarlık!

Kıran kırana pazarlık!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 26.07.2019

Yıldız oyuncu, 3 yıl için 6 milyon euro’luk sözleşme isterken sarı-kırmızılılar, 2 yıldan, 3 yıla çıkmayı kabul etti ancak 5 milyon euro ödeyebileceğini iletti.

Galatasaray ile arasındaki görüşmeler artık sır değil... Sarı-kırmızılı yöneticiler, taraftarların ne pahasına olursa olsun takımda görmek istedikleri golcü oyuncu için Fransa'ya çıkartma yaptı. Ünlü iki menajer , da transferin gerçekleşmesi için yoğun çaba harcıyor. Yapılan görüşmelerde 33 yaşındaki yıldız, Galatasaray'dan 3 yıl için 6 milyon euro'luk sözleşme isterken sarı-kırmızılılar süre konusunda esneklik sağladı. Falcao ile 2 yıllık anlaşma düşünen yöneticiler, 3 yıla çıkmayı kabul etti. Ancak 5 milyon euro artı bonus ödeyebileceklerini ilettiler. Sıkı pazarlıklar devam ederken de yönetimin elini rahatlattı. Tecrübeli hoca, Kolombiyalı golcü konusunda aceleci davranmadan maliyete göre hareket edilmesini istedi. Terim'in olumlu tavrı Galatasaray yöneticilerini oldukça memnun etti.

DOĞRULADI
A Spor'a konuşan ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, "Radamel Falcao ile temasımız var" dedi ve sarı-kırmızılı yönetim ilk kez yıldız oyuncuyla ilgili bir açıklama yaptı.

ALTIN KARİYER
Kariyerine takımında başlayan Falcao, Porto, Atletico Madrid, Monaco, M.United ve gibi takımlarda forma giydi. 33 yaşındaki futbolcunun, Monaco ile 2020 yılına kadar sözleşmesi devam etse de satış listesinde yer alıyor.

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