26 Temmuz 2019, Cuma
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Galatasaray Avrupa'da devlerle yarışıyor
Spor Toto Süper Lig'de sosyal medyayı en etkin kullanana takımların başında gelen Galatasaray, Avrupa'da da zirveye oynuyor. En çok etkileşim alan takımlardan biri olan sarı-kırmızılılar Avrupa'nın dev kulüpleriyle yarışıyor. Twitter'da 8,6 milyon takipçisi bulunan en yüksek etkileşim alan kulüpler içerisinde ilk 3'e girdi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 26.07.2019 16:43 Güncelleme Tarihi: 26.07.2019 16:44
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