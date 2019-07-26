Galatasaray Avrupa'da devlerle yarışıyor

Spor Toto Süper Lig'de sosyal medyayı en etkin kullanana takımların başında gelen Galatasaray, Avrupa'da da zirveye oynuyor. En çok etkileşim alan takımlardan biri olan sarı-kırmızılılar Avrupa'nın dev kulüpleriyle yarışıyor. Twitter'da 8,6 milyon takipçisi bulunan en yüksek etkileşim alan kulüpler içerisinde ilk 3'e girdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.07.2019 16:43 Güncelleme Tarihi: 26.07.2019 16:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





