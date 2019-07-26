26 Temmuz 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Galatasaray Avrupa'da devlerle yarışıyor

Spor Toto Süper Lig'de sosyal medyayı en etkin kullanana takımların başında gelen Galatasaray, Avrupa'da da zirveye oynuyor. En çok etkileşim alan takımlardan biri olan sarı-kırmızılılar Avrupa'nın dev kulüpleriyle yarışıyor. Twitter'da 8,6 milyon takipçisi bulunan en yüksek etkileşim alan kulüpler içerisinde ilk 3'e girdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.07.2019 16:43 Güncelleme Tarihi: 26.07.2019 16:44
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Galatasaray Avrupa'da devlerle yarışıyor

Sosyal medyayı en etkin kullanana takımların başında gelen Cimbom, Avrupa'da da zirveye oynuyor.

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Galatasaray Avrupa'da devlerle yarışıyor

Sosyal medyada taraftarlarını etkin kullanan kulüplerden biri olan Galatasaray, 2019 yılında en çok etkileşim alan kulüpler arasında yer aldı.

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Galatasaray Avrupa'da devlerle yarışıyor

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ederken bir yandan da sosyal medyada kulüpler arasında rekabet yaşanıyor.

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Galatasaray Avrupa'da devlerle yarışıyor

Sarı-kırmızılı kulübün taraftaları, Twitter'da 2019 Mayıs ayında en çok etkileşim alan kulüpler arasında yer aldı ve bir ay içerisinde en çok etkileşim alan kulüplerden oldu.

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Galatasaray Avrupa'da devlerle yarışıyor

Twitter'da 8,6 milyon takipçisi bulunan Galatasaray, 2019 yılında bir ay içerisinde en yüksek etkileşim alan kulüpler içerisinde ilk 3'e girdi.

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