26 Temmuz 2019, Cuma

GALATASARAY

Josef de Souza'dan instagram'da Falcao'ya mesaj

Instagram'dan sürpriz mesaj! G.Saray'a mı geliyorlar?
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 26.07.2019

'ın listesinde bulunan 'nun fotoğrafına, yine sarı-kırmızılıların transfer etmek istediği iddia edilen eski Fenerbahçeli futbolcu 'nın "Görüşürüz arkadaşım" diye yaptığı yorum sosyal medyayı salladı. Taraftarlardan bazıları "Galatasaray'da mı görüşeceksiniz?" şeklinde karşılık verdi.

'ın haftalardır listesinde bulunan ve görüşmelerin yoğun bir şekilde sürdüğü 'nun hesabından paylaştığı fotoğrafına sürpriz bir yorum geldi.

Sarı-kırmızılı ekibin transfer listesinde bulunduğu öne sürülen 'nin eski Brezilyalı futbolcusu , Kolombiyalı golcünün paylaşımının altına "Görüşürüz arkadaşım" yazdı. Bu yorum bazı sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından "Galatasaray'da mı buluşacaklar?" sorusunun yönetilmesine neden oldu.

Yakın arkadaş olan ikili, 2010-2011 ve 2011-2012 yıllarında Porto'da forma giymişti.

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