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Mustafa Cengiz’den taraftara Falcao yanıtı!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, taraftarlara Falcao müjdesini verdi. Cengiz, “Falcao’yu sizlerle buluşturmayı, sizlerin alkışına sunmayı hedefliyoruz. Bu kadar diyebiliyorum.” İfadelerini kullandı.
25.07.2019

Süper Lig'de geride kalan sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın bayrağı Büyükçekmece'deki Şampiyonlar Anıtı'na çekildi.

Büyükçekmece Belediyesinin yanında bulunan anıtta gerçekleştirilen törene Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, başkan yardımcısı Yusuf Günay ve sarı-kırmızılı yöneticiler katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Başkan Cengiz, sarı-kırmızılı taraftarların Falcao tezahüratları üzerine, "Siz böyle yaptıkça Falcao'nun fiyatı yükseliyor. Elimizden gelenin çok daha fazlasını yaptığımızdan çok emin olun. Biz de sizler gibiyiz. Bu bir ruh, Galatasaray ruhu. Bugün sizi buraya getirip, sevgili başkanıma bu anıtı diktiren işte o ruhtur. Bu ruhun en büyük ihtiyacı başarıdır. Bu başarıyı oluşturacak en büyük unsur sporculardır. Biz o değerli sporcuları mutlaka Galatasaray'a yakışan şekilde ve durumda sizlerle buluşturmayı ve alkışınıza sunmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"NE MUTLUYUZ Kİ GALATASARAYLIYIZ"

Cengiz, geçen yıl da bu anıttaki törene katıldığını vurgulayarak, "Gelecek sezon şampiyonluğu kutlarız dileğinde bulunmuştum. Bu şampiyonluğa ne mutlu ki sizlerin desteğiyle ulaştık. Sizlerin desteği ve gönül birlikteliği olmasaydı biz bu şampiyonluklara ulaşamazdık. Bizi bu başarılara iten en büyük neden sizlersiniz. Hedefimiz Avrupa ve dünyada şampiyonluklar yaşamak. İnşallah sizlerle birlikte bunlara ulaşırız. İyi ki varsınız, ne mutluyuz ki Galatasaraylıyız." ifadelerini kullandı.

Anıtı Galatasaray'ın Avrupa'da şampiyonluk yaşadıktan sonra yaptırdıklarını aktaran Hasan Akgün, "Bugün buraya kalkıp gelen Mustafa Bey ve yönetimine teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah Galatasaray bu sene bize yeni bir şampiyonlar anıtı yapmayı nasip eder." şeklinde görüş belirtti.

Öte yandan törende, Galatasaray'ın geride kalan sezon kazandığı Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig şampiyonluk kupaları da sergilendi.

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