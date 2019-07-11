11 Temmuz 2019, Perşembe

GALATASARAY

G.Saray ayrılığı KAP'a bildirdi

G.Saray ayrılığı KAP'a bildirdi
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 11.07.2019 Giriş Tarihi: 11.07.2019

, 'nun transferi konusunda İspanyol ekibi ile resmi görüşmelerine başlandığını 'a bildirdi.

Sarı kırmızılı ekipten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na () konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcumuz Fernando Francisco Reges'in transferi konusunda Sevilla Football Club S.A.D. ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Onyekuru Galatasaray için menajeriyle kapıştı ONYEKURU GALATASARAY İÇİN MENAJERİYLE KAPIŞTI
Galatasarayın Emre Mor transferinde büyük kriz! GALATASARAY'IN EMRE MOR TRANSFERİNDE BÜYÜK KRİZ!

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Melo'dan sonra Galatasaray'a yeni Pitbull Melo'dan sonra Galatasaray'a yeni Pitbull
Emre Mor'dan flaş sözler! Memnun değilim ama... Emre Mor'dan flaş sözler! "Memnun değilim ama..."
Mahkemeden Galatasaray kararı! Mahkemeden Galatasaray kararı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör