G.Saray ayrılığı KAP'a bildirdi

Galatasaray, Fernando'nun transferi konusunda İspanyol ekibi Sevilla ile resmi transfer görüşmelerine başlandığını KAP'a bildirdi.

Sarı kırmızılı ekipten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:



Profesyonel futbolcumuz Fernando Francisco Reges'in transferi konusunda Sevilla Football Club S.A.D. ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.