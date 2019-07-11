11 Temmuz 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray'ın Emre Mor transferinde büyük kriz!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa oynayacak kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Emre Mor krizi yaşandı. Geçtiğimiz gün İstanbul'a gelen genç futbolcunun sarı-kırmızılı ekibe transferinde pürüz çıktı. İspanyol basınının geniş yer verdiği haberde, Emre Mor'un lisans alamayacağı iddia edildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.07.2019 09:01 Güncelleme Tarihi: 11.07.2019 09:11
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Galatasaray'ın Emre Mor transferinde büyük kriz!

Galatasaray gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Galatasaray'ın Emre Mor transferinde büyük kriz!

Gelecek sezon 3 kuvarda yarışacak olan Cimbom'da yeni transferlerin takıma kısa sürede katılacağı belirtiliyor.

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Galatasaray'ın Emre Mor transferinde büyük kriz!

Galatasaray'ın en flaş hamlelerinden biri de kuşkusuz Emre Mor!

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Galatasaray'ın Emre Mor transferinde büyük kriz!

Dortmund'dan Celta Vigo'ya geçen fakat burada istenileni veremeyen Emre Mor, sarı-kırmızılı formayı giymek için İstanbul'a geldi.

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Galatasaray'ın Emre Mor transferinde büyük kriz!

Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Emre Mor transferinde sürpriz bir kriz çıktı.

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