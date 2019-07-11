11 Temmuz 2019, Perşembe
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Galatasaray'ın Emre Mor transferinde büyük kriz!
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa oynayacak kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Emre Mor krizi yaşandı. Geçtiğimiz gün İstanbul'a gelen genç futbolcunun sarı-kırmızılı ekibe transferinde pürüz çıktı. İspanyol basınının geniş yer verdiği haberde, Emre Mor'un lisans alamayacağı iddia edildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 11.07.2019 09:01 Güncelleme Tarihi: 11.07.2019 09:11
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