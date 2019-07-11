Onyekuru Galatasaray için menajeriyle kapıştı

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşamasında büyük pay sahibi olan Onyekuru, sarı-kırmızılı formayi yeniden giyebilmek için büyük bir fedakarlığa imza attı. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen yıldız futbolcu menajeriyle kapıştı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.07.2019 10:00 Güncelleme Tarihi: 11.07.2019 10:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





