11 Temmuz 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Onyekuru Galatasaray için menajeriyle kapıştı

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşamasında büyük pay sahibi olan Onyekuru, sarı-kırmızılı formayi yeniden giyebilmek için büyük bir fedakarlığa imza attı. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen yıldız futbolcu menajeriyle kapıştı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.07.2019 10:00 Güncelleme Tarihi: 11.07.2019 10:02
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Onyekuru Galatasaray için menajeriyle kapıştı

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

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Onyekuru Galatasaray için menajeriyle kapıştı

Sarı-kırmızılılarda kadroya yeni oyuncular katılmaya devam ediyor.

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Onyekuru Galatasaray için menajeriyle kapıştı

Gelecek sezon üç kulvarda yarışacak olan Cimbom'da kadro derinliği için Terim yönetime transfer listesini verdi.

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Onyekuru Galatasaray için menajeriyle kapıştı

Galatasaray'da yeni bir gelişme ise Onyekuru'nun durumu. Yıldız futbolcu sarı-kırmızılı formayı tekrar giyebilmek için resti çekti. İşte detaylar...

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Onyekuru Galatasaray için menajeriyle kapıştı

Transferin hızlı takımı Galatasaray, sürekli olarak yeni isimleri açıklarken taraftarlar, Onyekuru'nun durumunu merak ediyor.

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