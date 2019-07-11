11 Temmuz 2019, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaraylı Fernando ailesiyle birlikte Türkiye'den ayrıldı! Havaalanından görüntüler...

G.Saraylı yıldız Türkiye'den ayrıldı! İşte o kare
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 11.07.2019 Giriş Tarihi: 11.07.2019

ekiplerinden Sevilla'ya transfer olan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Reges, ailesiyle birlikte Türkiye'den ayrıldı. Son dakika Galatasaray transferler haberleri...

ekiplerinden Sevilla'ya transfer olan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Reges, ailesiyle birlikte Türkiye'den ayrıldı.
Geçtiğimiz günlerde İspanyol ekiple anlaşma sağlayan Brezilyalı futbolcu, İstanbul Havalimanı'ndan Lizbon'a gitti. Fernando'nun daha sonra Sevilla kentine geçeceği öğrenildi.

Bu arada Fernando Reges, transferiyle ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.







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